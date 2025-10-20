Трима загинали при катастрофата в Созопол: Редица нарушения за шофьорската книжка на Данчо

Първи резултати от проверката след трагедията с трима загинали при тежката катастрофа край Созопол. Установено е по картона от шофьорския курс на курсиста, че където са записани часовете за нощно шофиране, е отбелязано, че часовете са взети около 17:00 часа - време, в което през лятото не е тъмно. Това заяви пред bTV главен инспектор Тодор Атанасов от Автомобилна администрация-Бургас. Още: Трима загинали при катастрофата в Созопол: Един фатален ден за контрола за шофьорската книжка на Данчо

По думите му това е първото нарушение, което е видяно и ще се извърши проверка на целия учебен център.

Другото, което е констатирано като нарушения е, че четири пъти е промянан маршрута от страна на изпитващия в GPS системата. Нарушения има и от страна на председателя на изпитващата комисия, който е бил без предпазен колан в автомобила. Самият курсист е допуснал две грешки на практиката и две грешки на теоретичния изпит.

Още: Трима загинали при катастрофата в Созопол: Обявиха ден на траур

Главен инспектор Атанасов поясни още, че се прави преглед на записа от изпита. Извършва се проверка на цялостната документация. Ще бъде извършена проверка само на хартиения картон, който е подаден в отдела. Не може да се проследи дали са взети реален брой часове, дали са изпълнени всички наброй упражнения и ще се провери всичко, нанесени по картона, добави още главен инспектор Атанасов.

Ден на траур в Созопол

В Созопол е ден на траур след трагедията преди ден, когато трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа, предаде БНТ. 17-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата. Назначена беше проверка на обучението на младия мъж. Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал. Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина.

Още: Последният път на Леон: Как 160 км/ч убиха трима младежи край Созопол