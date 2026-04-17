Тройно повече сигнали за изборни схеми: МВР отчете безпрецедентен скок в нарушенията спрямо 2024 г.

Общо 2 066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до 9:00 часа днес (17 април). Това съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612.

"За вота на 19 април до днес са образувани 534 бързи и досъдебни производства, а през 2024 г. те са били 108. Броят на задържаните сега е 360, а през 2024 г. – 70. Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, при предишните парламентарни избори те са били 1629. Проведените специализирани операции към днешна дата във връзка с изборите са 242, през 2024 г. са били 228", информира силовият министър.

Според Дечев статистиката показва повишено доверие на гражданите към новото ръководство на МВР. "Очевидно, за да се повишат с 237% сигналите за изборни престъпления, т.е. 3-4 пъти повече сравнено с октомври 2024 г., то има повишено доверие на българските граждани към ръководството на МВР", подчерта той.

"Считам това за успех на нашия кабинет, защото сме убедили българските граждани, че имаме най-искреното желание да постигнем честни избори, в които сме безкомпромисни срещу купуването на гласове, корпоративен и контролиран вот, че за нас няма наши хора, няма двойни стандарти, не работим в полза на ничия политическа партия или коалиция", каза още Дечев.

Преди няколко дни Дечев заяви, че имат информация, че през следващите дни се подготвя голяма сума фалшиво евро за купуване на гласове. Той се обърна към хората и ги предупреди, че може да продадат гласа си за без пари.