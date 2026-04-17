Пликове с евро и списъци с имена: Разбиха мащабна мрежа за купуване на гласове във Варна

17 април 2026, 8:12 часа 231 прочитания 0 коментара
Пликове с евро и списъци с имена: Разбиха мащабна мрежа за купуване на гласове във Варна

Огромна сума от 200 000 евро са открити при акция срещу купуването на гласове на четири адреса във Варна. Парите са били разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни. Това съобщи тази сутрин изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев в профила си във Facebook.

ОЩЕ: Кандев: Над 75 000 евро за купуване на гласове са иззети днес от три града

"В случая става дума за организирана престъпна група и машабна мрежа, която се занимава с купуване на гласове за изборите. В групата участие има и мъж, който е общински съветник от Провадия", съобщи Кандев.

По думите му групата е била специализирана в купуване на гласове. Работата по случая е започнала още в началото на месеца.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР съобщи и че в рамките на вчерашния ден са разпитани 152 души, за които в полицията има информация, че са получили пари от групата, за да гласуват за конкретна партия.

Отново в рамките на деня са съставени 137 протокола на лица, за които има данни, че по различен начин са участвали в изборни престъпления.

Арестувани са четирима. Образувано е досъдебно производство под надзора на прокуратурата във Варна.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
