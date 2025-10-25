"Тук беше щастлив": Лео, който загина край Созопол, ще бъде погребан в България

Семейството на 17-годишния Леон Херфорт, който загина в трагичната катастрофа край Созопол, взе решение той да бъде погребан в България, край морето, а не в Москва. Това съобщиха близки на опечалените родители. Въпреки че Лео е бил руски гражданин, по-голямата част от живота му е преминала в Созопол – място, което той е обожавал.

Решението е продиктувано от дълбоката връзка на момчето с морския град и желанието на семейството той да почива в мир там, където е бил щастлив.

Трагичният инцидент, който отне живота на Лео и двама негови приятели, се случи късно вечерта на 17 октомври на пътя Созопол – Черноморец. Автомобил "Ауди", управляван от 18-годишен младеж, който е имал шофьорска книжка само от ден, се удря с висока скорост в крайпътно дърво. На място загиват водачът и возещият се до него Лео. Третото момче в колата, 17-годишно, издъхва на път за болницата в Бургас.

Загубата на тримата младежи потопи Созопол в дълбок траур. Стотици приятели, съученици и жители на града се събраха, за да изпратят Леон в последния му път. Поклонението се състоя в църквата "Св. вмчк. Георги Победоносец", която се оказа тясна, за да побере всички опечалени. Преди това се проведе и възпоменателно шествие в памет на трите загинали момчета.

