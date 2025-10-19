Последният път на Леон: Как 160 км/ч убиха трима младежи край Созопол

Трагичната смърт на 17-годишния Леон Херфорт и двамата му приятели в жестока катастрофа потопи Созопол в траур.

Фаталната нощ на 17 октомври

Късно вечерта на 17 октомври, около 23:15 часа, на пътя между Созопол и Черноморец, лек автомобил "Ауди А4" с варненска регистрация излита от пътното платно и се блъска с огромна сила в крайпътно дърво. Ударът е толкова брутален, че 200-килограмовият двигател на колата е открит на метри от нея. По неофициална информация, автомобилът се е движил със скорост от около 160 км/ч. Има дори спекулации за 180 км/ч, но тепърва се чака по-официална институционална информация.

Сигнал за инцидента е подаден както от друг шофьор, видял смачканата кола, така и автоматично от телефона на едно от момчетата, който е бил настроен да реагира при сблъсък.

ОЩЕ: Инцидентите не спират: Тежка катастрофа отне живота на трима

Жертвите

В колата-ковчег пътуват трима младежи. Зад волана е 18-годишният Йордан от созополското село Зидарово. Трагичната ирония е, че той е получил шофьорската си книжка буквално ден преди катастрофата. Той загива на място.

До него пътува 17-годишният Леон Херфорт. Въпреки че е германски гражданин, той живее от дълго време в Созопол и е силно свързан с местната общност. Той също умира на мястото на инцидента.

Третият пътник е 17-годишно момче от село Габър. Въпреки усилията на лекарите, той издъхва на път за болницата в Бургас.

Още: Трима загинали при катастрофата в Созопол: Един фатален ден за контрола за шофьорската книжка на Данчо

Леон – момчето, което обедини Созопол в скръбта

Загубата на Леон Херфорт предизвика вълна от съпричастност и скръб в Созопол. Въпреки че често е пребивавал в Германия, той е бил неотменна част от живота на града. Стотици близки, приятели и съученици се събраха, за да го изпратят в последния му път.

Поклонението се състоя в църквата "Св. Вмчк. Георги Победоносец", която се оказа тясна за всички опечалени. Преди погребението се проведе и възпоменателно шествие в памет на трите загинали момчета, което показа колко обичан е бил Леон, предава Flagman.bg

ОЩЕ: След тежък инцидент с млад шофьор: Караджов иска ДАИ да провери как се е сдобил с книжка

Последствията и въпросите без отговор

Трагедията край Созопол за пореден път повдигна болезнени въпроси за безопасността по пътищата и отговорността на младите шофьори. По случая веднага е образувано досъдебно производство.

Министерството на транспорта разпореди пълна проверка на автошколата, издала свидетелството за управление на 18-годишния водач. В общественото пространство отново започна дебат за въвеждане на по-строги мерки за "новите" шофьори, като например поетапно лицензиране.

В памет на жертвите, Община Созопол обяви ден на траур. Тази трагедия остава като мрачно напомняне за крехкостта на живота и огромната отговорност, която носи всеки зад волана.

Още: "Данчо, карай внимателно!": Думите, които предсказаха смъртта на трима младежи