В нападението с чук се вижда символно връщане към старите престъпни групи: Експерти с коментар за бития прокурор

Той обясни, че ще научим за извършителя или поръчителя за нападението, ако евентуално бъде заловен. "Трудно е да се установят поръчкови действия на даден извършител, но ако се работи усърдно, може да бъдат разкрити такива действия. Едно такова нападение може да отключи връзките между други събития", предупреди адвокатът.

Според адвокат Рангелов инцидентът за пореден път потвърждава, че обществото няма доверие в прокуратурата.

Адвокатът е на мнение, че има едно усещане на изчакване в цялата съдебна система, която по думите му закъснява с действията по разследването.

На какво напомня нападенията с чук?

Филип Гунев, бивш заместник-министър на вътрешните работи предположи, че може би става въпрос повече за битово престъпление. "Дали сериозният случай е свързан с работата - с огромни пари на заем или други лични драми, но при всички положения става въпрос за нещо сериозно", допълни Гунев за нападнието с чук над прокурора. Такъв тип нападения отдавна не са се случвали, по думите му.

Според Гунев, ако няма сериозно разследване, случаят може да отвори още въпрос с какво е било свързано нападението с чук.

Бившият председател на Националната следствена служба (НСлС) Бойко Найденов заяви, че е съгласен с тезата на адвокат Рангелов затова, че няма никакво доверие в прокуратурата. ДАНС също може да се задейства по случая, защото става въпрос и за посегателство върху националната сигурност, коментира Найденов.

"В момента прокуратурата е криза, защото дори няма главен прокурор, който е с изтекъл мандат. Има и Висш съдебен съвет, който е с изтекъл мандат. Цялата правосъдна система е блокирана и всяко едно дело може да бъде атакувано, а отговорността е в политиците. Те трябва да решат кое е по-важно - малките партийни интереси или сигурността на държавата. Ако не искат да го направят, значи имат интерес от случващото се с криминалния контингент", коментира Найденов.

Припомняме, че бившият зам.-градски прокурор на София Иво Илиев е бил нападнат и пребит в понеделник вечерта. По непотвърдена информация той е бил удрян с чук. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентски град". Илиев е със сериозни наранявания в реанимацията на столична болница. Състоянието му е стабилно. Георгиев съобщи и че е разговарял със съпругата на нападнатия прокурор за организацията на мерките за сигурност, които предприемат.

СДВР работи по разследването на побоя и установяване на извършителя.

Заповед за незабавна охрана е издадена и за още един магистрат, работил с прокурор Илиев. „Искането беше подадено днес до мен и до градския прокурор на София“, обясни правосъдният министър.

Прокурор Иво Илиев е бил охраняван от главна дирекция „Охрана“ през 2024 г. във връзка с получени заплахи, като охраната му тогава е била свалена по негово искане.

