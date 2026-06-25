Венци Стефанов покрусен заради мелето на "Тракия" с деца от "Славия": Тирът е преминал през мантинелата като вафла

Две деца от школата на Славия са загинали на "Тракия", отивали на турнир. За коментар на тежката катастрофа бе включен за кратко в сутрешния блок на БНТ президентът на ФК "Славия" Венци Стефанов. "Тирът не е имал спирачен път. Спирачният му път е бил едва след като е ударил мантинелата - преминал е през нея като вафла", посочи Стефанов. Още: Две деца, убити от ТИР: Спорове каква е основната причина

Никой няма да върне ангелчетата, които отлетяха

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Каквото и изивинение да поднесат от фирмата, никой няма да върне тези две ангелчета, които отлетяха, допълни той.

"Славия" няма да участва в този турнир, обявяваме едномесечен траур", съобщи Стефанов. "Нека тези деца са символ на това нещо да се случи - виждаме и Калашниците, и таксиджиите", гневно каза Стефанов.

И допълни, че състоянието на жената от автомобила е тежко.

Припомняме, че в резултат на тежката катастрофа две деца загинаха, като впоследствие стана ясно, че децата са футболисти на "Славия", пътуващи за турнир в Албена и двама приети в болница пациенти - жена и мъж, като жената е в много тежко състояние: това е равносметката от смъртоносната катастрофа на АМ "Тракия" вчера, 24 юни. Става въпрос за треньора на децата Иван Терзийски и съпругата му. Най-тежкото поражение при нея са разкъсвания на тънки и дебели черва и кръвоносни съдове, има тежки травми в главата и гърдите, съгласно официалната медицинска информация.

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