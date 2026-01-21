ВКС трябва да реши легитимен ли е Сарафов

Върховният касационен съд (ВКС) да образува тълкувателно дело, с което да отговори на въпроса дали Борислав Сарафов е легитимен изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли 2025 г. За това настояват от Съюза на съдиите в България (ССБ), съобщи в. "Сега". Председателката на ВКС Галина Захарова е сезирана със сигнала на организацията миналия понеделник. Тълкувателните решения имат силата на закон и са задължителни за всички.

Съюзът на съдиите стъпва на противоречивата съдебна практика в случаи, когато след 21 юли миналата година Сарафов е поискал възобновяване на дела, по които има влезли в сила присъди. Масово съдилищата приемат, че след тази дата той не е и.ф. главен прокурор и затова отказват да разглеждат исканията му, като така се изпускат шансове за поправяне на нарушения, допуснати при разглеждане на наказателни дела.

Причината са промени в закона отпреди година, с които беше регламентирано, че никой не може да е изпълняващ функциите главен прокурор или председател на върховен съд за по-дълъг период от 6 месеца.

Сарафов е изпълняващ функциите от юни 2023 г., когато беше уволнен титулярът Иван Гешев. Но тъй като законът влезе в сила на 21 януари 2025 г., се приема, че неговите 6 месеца изтекоха на 21 юли и след тази дата Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи нов изпълняващ функциите главен прокурор. Вместо да стори това обаче Прокурорската колегия прие, че законът важи от следващия и.ф., Сарафов е заварено положение и на практика може да остане на поста вечно. Процедура за избор на нов главен прокурор не може да бъде открита, тъй като и Висшият съдебен съвет е с отдавна изтекъл мандат.

Съюзът на съдиите праща във върховния съд списък със съдебни актове по темата. По-голяма част от съдебните състави приемат, че Сарафов не е главен прокурор. Все пак обаче се намират и съдии, за които тъй като има решение на ВСС, Сарафов си е легитимен и може да иска възобновяване на дела.

"Проверката за наличието на основанията за образуване на тълкувателно дело, съответно обсъждането и постановяването на Тълкувателно решение не може да се реализират в кратък период. Това обаче се явява необходим законов способ за преодоляване на противоречивата съдебна практика. Бездействието на Висшия съдебен съвет за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор в съответствие с изискванията на действащата норма от Закона за съдебната власт води до оставане без разглеждане на внасяни от Борислав Сарафов искания за възобновяване на наказателни дела в случаи, в които са допуснати съществени нарушения на материалния и процесуалния закон", пише в писмото на ССБ до Захарова.