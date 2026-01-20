КС образува дело за легитимността на Сарафов

Конституционният съд е образувал ново дело, по което трябва да се произнесе дали въведеното ограничение от шест месеца за мандата на изпълняващия функциите главен прокурор е съвместимо с Конституцията. Производството е започнало по искане на апелативния съд във Варна.

Повод за сезирането стана отказът на варненските съдии да възобновят наказателно производство по искане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Според апелативния съд след 21 юли миналата година Сарафов вече не разполага с необходимите правомощия, тъй като е изтекъл максимално допустимият срок за временно заемане на поста. Още: "СарафOFF вън!": Студенти блокираха кабинета на Борислав Сарафов (ВИДЕО)

Правният спор произтича от законодателна промяна, влязла в сила преди около година, с която мандатът на временно изпълняващия длъжността главен прокурор беше ограничен до шест месеца. Въпреки изтичането на този срок Сарафов остана на позицията си, като получи подкрепа от прокурорската колегия на Висш съдебен съвет. Там беше прието, че новото ограничение не се прилага за т.нар. заварени случаи.

Легитимен ли е Сарафов?

От миналото лято насам обаче редица съдилища заеха противоположна позиция. Върховен касационен съд първи обяви, че след изтичането на шестте месеца Сарафов не може да упражнява правомощията на главен прокурор. Същото становище впоследствие беше споделено и от съдии в апелативните съдилища в София и Варна.

Това е второто дело по темата, което стига до Конституционния съд. Първото беше образувано по искане на самия Сарафов, който оспори прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор, в която участваше. Процедурата беше спряна, след като Народното събрание прие законови промени, с които забрани на ВСС с изтекъл мандат да избира нов ръководител на държавното обвинение. Още: Набелязана от Сарафов следователка е окончателно оправдана покрай "Осемте джуджета"

Жалбата на Сарафов първоначално беше подадена до Върховния административен съд, но впоследствие именно той сезира Конституционния съд с въпроса за шестмесечното ограничение. Малко преди очакваното произнасяне на конституционните съдии Сарафов неочаквано оттегли жалбата си, което доведе до прекратяване на делото като безпредметно.