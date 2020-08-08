Все още не е овладян пожарът край село Лесово

Няма опасност за хората от населеното място. В овладяване на огъня освен пожарникари се включиха военни, служители на горското стопанство и специализирана техника, съобщава БНТ. Изгорели са над 5 000 декара сухи треви и храсти. Работата на огнеборците се затруднява от изключително силния вятър.Една от версиите за пламването на пожара край Лесово е незагасена цигара.