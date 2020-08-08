Все още не е овладян пожарът край село Лесово
124
Пожарът край елховското село Лесово все още не е овладян, но е под контрол. Огънят е насочен към река Тунджа.
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: пожар горско стопанство Лесово
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: пожар горско стопанство Лесово
Радваме се, че си с нас тук и сега!
Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.
Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.
Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Actualno.com.Дари сега
Банкова сметка
Име на получател: Уебграунд ЕООД
IBAN: BG53UBBS80021021528420
BIC: UBBSBGSF
Основание: Дарение за Actualno.com
Ако пострадалите от кризата се включат в протеста - кабинетъ...
Недоволни граждани...
Редакционният...