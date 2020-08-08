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Все още не е овладян пожарът край село Лесово

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Все още не е овладян пожарът край село Лесово
Снимка: iStock/Guliver
Пожарът край елховското село Лесово все още не е овладян, но е под контрол. Огънят е насочен към река Тунджа.

Няма опасност за хората от населеното място. В овладяване на огъня освен пожарникари се включиха военни, служители на горското стопанство и специализирана техника, съобщава БНТ.

Изгорели са над 5 000 декара сухи треви и храсти. Работата на огнеборците се затруднява от изключително силния вятър.

Една от версиите за пламването на пожара край Лесово е незагасена цигара.

Actualno.com

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