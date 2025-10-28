За злоумишлени сигнали до 112: Близо 300 души са глобени

227 граждани, подали фалшиви и шеговити сигнали на телефон 112 в периода октомври 2024 г. - октомври 2025 г., санкционира отдел „Административно-наказателна дейност“ в дирекция „Национална система 112“ – МВР. Санкциите са наложени по Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112., съобщиха от Националната система към МВР.

"Обажданията за забавление, шега или несъществуващ инцидент заемат спешни линии, препятстват достъпа до 112 на реално нуждаещи се от помощ граждани и разходват значителен финансов и човешки ресурс на службите за спешно реагиране", напомнят от Националната система 112.

Размерът на глобите

Глоби в размер от 200 до 1000 лева са наложени на 137 граждани, ползвали спешния телефон не по предназначение, а други 38 са сключили споразумение за по-ниска глоба.

14 податели на злоумишлени неверни сигнали са санкционирани с глоби от 2 000 до 5 000 лева. На 30 граждани са наложени глоби от 10 000 лева за неверни сигнали за помощ, за които са мобилизирани екипи на службите за спешно реагиране.

Осем непълнолетни лица на възраст между 16 и 18 години са с наложена мярка „обществено порицание“.

223 граждани са предупредени писмено, че при повторна злоупотреба с телефон 112 ще им бъде наложена санкция. ОЩЕ: Намаляват фалшивите сигнала към спешния тел. 112

Рекордьор по сигналите с тлъста глоба

В рамките на седем минути жител на град Сливен подава две фалшиви повиквания – за сбиване с пострадали и за силна музика, нарушаваща обществения ред. За разходването на два полицейски и един медицински екип подателят е с наложена глоба от 10 200 лева. Глоба е наложена и на гражданин, решил да се пошегува с приятел, изпращайки в дома му екип на спешна медицинска помощ.

Предадени на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са 27 ученици, които са се шегували или са подавали неверни сигнали на спешния телефон. ОЩЕ: Фалшиви сигнали за бомби приземиха четири самолета в Южна Америка