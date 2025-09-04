Войната в Украйна:

Забил се в гараж: Мъж загина при жестока катастрофа с АТВ

04 септември 2025, 09:20 часа 657 прочитания 0 коментара
Забил се в гараж: Мъж загина при жестока катастрофа с АТВ

Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа с АТВ в Пловдив, предаде БГНЕС.  Инцидентът станал на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило. 

За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

Припомняме, че на 14 август 18-годишен помете 5 души в Слънчев бряг, три от които деца. Впоследствие, след продължителна кома, почина 35-годишната Христина, майка на 4-годишния Марти, който все още е в тежко състояние и се лекува в “Пирогов“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В кръвта и урината на извършителя Никола Бургазлиев бе открита марихуана. Очаква се след смъртта на Христина да му бъде повдигнато по-тежко обвинение.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АТВ катастрофа информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес