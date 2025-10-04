Войната в Украйна:

Залети с вряла вода: Майка и бебето й пострадаха при инцидент в Смолянско

04 октомври 2025, 18:38 часа 502 прочитания 0 коментара
Залети с вряла вода: Майка и бебето й пострадаха при инцидент в Смолянско

Вряла минерална вода е нанесла изгаряния на майка и на бебето ѝ в златоградското село Ерма река, след като маркуч от цистерна се е откъснал, съобщи за БТА кметът на селото Боряна Ликова. Случаят е от началото на тази седмица. Майката, която е родена в селото, но от дълги години живее в София, и бебето ѝ – момченце на една година, са се разхождали по улицата.

В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерната с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето. По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен.

Още: Какви са последствията от изливането на вряла вода в мивката и защо не трябва да го правим

Сенникът на количката е предпазил бебето от сериозни изгаряния, обясни кметът. Говорителят на Областната дирекция на МВР в Смолян Елена Стоилова съобщи, че е получен сигнал за инцидента и по случая е образувана проверка. На въпрос защо липсва информация за инцидента в полицейския бюлетин тя отговори, че за станалото не е образувано нито бързо производство, нито досъдебно производство и затова не е дадена гласност.

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в село Ерма река. „Докато не се приемат правила, които да гарантират безопасното ползване на водата, както пряката и косвена полза за общината, съм забранил да се водовзема от сондажа", каза Мирослав Янчев – кмет на Златоград.

Още: Авария с тръба с вряла вода в Русия рани десетина души (ВИДЕО)

Той допълни, че освен полицията, проверка по случая извършва и Инспекцията по труда. Янчев се е чул с пострадалата жена, на която първоначално ѝ е оказана помощ в болницата в Златоград, а след това и в Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов".

Тя е изписана от болница и е посочила, че трябва да има ред и правила за използването на минералната вода в селото, каза също кметът. Термалната вода от сондаж в село Ерма река извира от дълбочина 190 метра и е с температура между 88 и 90 градуса. Досега минералната вода се е ползвала безплатно от хотелите в Златоград, които я превозвали с цистерни.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
майка бебе инцидент вряла вода
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес