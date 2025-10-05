Крах за Барселона! Каталунците отнесоха такъв пердах, какъвто не бяха виждали от 74 години

Шампионът на Испания Барселона претърпя първата си загуба от началото на новия сезон в Ла Лига, отстъпвайки на Севиля с 1:4 като гост в среща от 8-мия кръг. Каталунците бяха тотално надиграни от андалусийци, които постигнаха най-изразителната си победа над този съперник от 74 години насам. За последно Севиля победи Барса с по-голям резултат през 1951 година, когато се наложи с 4:0 над този съперник.

Севиля разгроми Барселона и нанесе първа загуба на каталунците в Ла Лига

Още в 13-ата минута Севиля успя да открие резултата. Домакините получиха дузпа, а бившият ас на Барса Алексис Санчес бе точен от бялата точка. В 36-ата минута андалусийци удвоиха преднината си, като Исаак Ромеро Бернал успя да се разпише. В седмата минута на добавеното време на първата част Барса върна един гол чрез Маркъс Рашфорд, който оползотвори асистенция на Педри.

Левандовски пропусна дузпа

Липсата на Ламин Ямал и Рафиня обаче бе осезаема, особено през второто полувреме. Каталунците не успяха да създадат нищо опасно в предни позиции, докато Севиля се справи чудесно на контраатака, хващайки неподготвена високо изнесената отбрана на гостите. В 76-ата минута Барса можеше да изравни, но Роберт Левандовски пропусна дузпа. В 90' Кармона покачи на 3:1, а в 96' Адамс вкара и четвърти гол за Севиля за крайното 4:1.

Това бе първа победа за Севиля като домакин през новия сезон. Тимът се изкачи до четвърто място с 13 точки. Барса остава втори с 19 точки - на два пункта зад Реал Мадрид. В следващия кръг Барса домакинства на Жирона, а Севиля посреща Майорка.

