Смъртоносна скорост: Кола се вряза в публиката на автомобилното състезание "Аладжа манастир" (СНИМКИ И ВИДЕО)

05 октомври 2025, 15:55 часа 609 прочитания 0 коментара
Един човек загина, а други осем бяха ранени при инцидент по време на автомобилното състезание по планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. Катастрофата е станала на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“. Според спортния директор на надпреварата Слави Славов пострадалите са се намирали на място, забранено за публика, а в района е имало поставени предупредителна табела и лента. 

Свидетелски разказ

По думите на очевидци маршалите не са се погрижили за безопасността на зрителите. Нещастието се е случило по време на втория манш за деня, като първият е бил тренировъчен и тогава един от състезателите е успял да спре навреме. Загиналия човек е 60-годишен. Една жена е в приета в реанимация, тя е била в безсъзнание.

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики е коментирала инцидента в своя Фейсбук профил: "Човек от публиката загина по време на състезание организирано от Автомобилна федерация на България, чрез предоставения им лиценз от Съюз на Българските Автомобилисти. Настоявам за незабавната оставка на Калоян Станчев и Емил Панчев, които с безразсъдните решения, които вземат през последните години не само, че съсипаха българския автомобилен спорт, но некомпетентността им днес доведе до смърт.

Настоявам Министерство на Младежта и Спорта да извърши проверка по случая и най-накрая да отнеме лиценза на аматьорите в спорта. Това далеч не е първият смъртен случай при състезание организирано от АФБ. Призовавам българските състезатели да не рискуват живота си като вземат участие в опасните състезания организирани от АФБ."

Незабавна проверка

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев е разпоредил незабавна проверка на Автомобилната федерация на България във връзка с инцидента: "Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали. Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта. Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието", се казва в изявление на ведомството.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция. Институциите продължават да работят по случая, предаде БТА. 

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
катастрофа състезание Аладжа манастир Диана Русинова автомобилно състезание
