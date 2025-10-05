Борислав Сарафов да подаде оставка незабавно: Съдиите в България с призив

Съюзът на съдиите в България излезе с официална позиция на своя сайт, в която директно призовава и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да подаде незабавна оставка, "в противен случай компетентните държавните органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф. главния прокурор и да защитят конституционно установения правен ред".

В текста на сайта на Съюза се казва още, че последното писмено изявление от страна на прокуратурата "грубо уронва престижа на съдебната власт, защото изразява незачитане на основополагащи демократични ценности и представлява, за жалост, поредна злоупотреба с институцията в частен интерес като проява на трудноразбираема отчаяна самозащита".

Отговор на съдиите

Официалната позиция на Съюза на съдиите в България започва с припомняне на случилото се в последните месеци по оста Съд-Прокуратура. "С решение на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд, проведено на 18 септември 2025 г., беше прието, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на 21.07.2025 г. на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба. Въз основа на същото решение, на 2.10.2025 г. бяха постановени два отказа за образуване на наказателно производство по чл. 422 от НПК от съдии във Върховния касационен съд – ръководители на Наказателната колегия и на едно от отделенията ѝ."

Съдиите припомнят, че ден по-късно на официалния сайт на прокуратурата се появи неподписана публикация, в която се твърди, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов няма намерение да се оттегли от поста си. "Последвалата публикация на 3.10.2025 г., на официалната страница на прокуратурата, която не е подписана, но се твърди, че ангажира цялата институция, грубо уронва престижа на съдебната власт, защото изразява незачитане на основополагащи демократични ценности и представлява, за жалост, поредна злоупотреба с институцията в частен интерес като проява на трудноразбираема отчаяна самозащита."

В позицията на Съюза на съдиите в България се припомня публичното противопоставяне на съда от страна на прокуратурата през последните 30 години, като се разказват исторически случаи с Никола Филчев, Сотир Цацаров и Иван Гешев. "Последната позиция на прокуратурата, макар да не е подписана от никого, очевидно представлява неумела форма на самозащита на г-н Сарафов, който на свой ред, след г-н Гешев, използва недопустими средства за това, които увреждат далеч не само авторитета на самата институция на прокуратурата и главния прокурор в частност.", се казва в позицията на съдиите.

Дългогодишна ерозия на правовата държава

"Нито съдиите, нито гражданите могат да останат безучастни зрители на поредния срамен епизод за сплашване на съдиите чрез поругаване на Върховния касационен съд", пишат от Съюза на съдиите в България и припомнят, че Република България е правова държава и съдебните актове са задължителната сила за гражданите, юридическите лица и държавните органи. "Публично оповестената декларация на фактически изпълняващия функциите на главен прокурор, че той и прокуратурата няма да се съобразяват с решение на съда, е най-груба форма на незачитане на върховенството на правото, с което драстично се отрича установеният конституционен ред", казват съдиите в своята декларация.

Съдиите припомнят, че при несъгласие със съдебни решения от страна на държавен орган то се изразява чрез правни средства – "по пътя на обжалването, иницииране на законодателен процес, предизвикване и участие в правни дискусии", а не чрез използване на изразни средства и квалификации, които не са юридически аргументи. Те "реферират към реториката на политическата манипулация".

В края на своята позиция Съюзът на съдиите в България пише следното: "Подкопаването на независимостта на съда е част от дългогодишната ерозия на правовата държава в България, която ражда уродливи резултати. Това е особено опасно, когато дискредитирането на съда се извършва от държавния орган, чиято конституционна функция е защита на законността и участва като страна в съдебните производства по наказателни дела. Професионален дълг на всеки съдия е да се противопоставя ясно и категорично на опитите за използване на прокуратурата за незаконни цели и за уронване на авторитета и независимостта на съда, за всяване на страх и извънправно вмешателство при осъществяване на правосъдието".

Съдиите призовават за незабавна оставка на Борислав Сарафов. "Същевременно необходимо е да се противопоставим и на банализирането на злоупотребата с прокуратурата, която се използва като щит за защита на частни властови амбиции, несъвместими с правовата държава и обществения интерес. Безучастното наблюдение само би засилило разрушителния ефект върху прокуратурата и би способствало за деморализирането на всеки отделен прокурор. Единствената възможност пред г-н Сарафов е подаване на незабавна оставка, в противен случай компетентните държавните органи следва да упражнят своите правомощия по Конституция, за да предизвикат отстраняването на и. ф. главния прокурор и да защитят конституционно установения правен ред".

