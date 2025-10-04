Заради отнесена от пороя фирмена каса: Вадят столевки от морето край Царево

Голяма суматоха настъпи в Царево. Причина за това станаха изплували столевови банкноти край брега. Оказа се, че те са от касата на местна фирма, която е била отнесена при потопа вчера, предаде Флагман.

Според изданието, сейфът на местна фирма се е разбил край понтона и буквално напълнил морето със столевки, казват наши източници от морския курорт. "Пълна лудница е. Тук се изсипаха за кратко цели семейства от махалата и събират от водата, пясъка и калта, парите", казва източник на Флагман, като подкрепя думите си с видео.

