Задължително фишове с глоби на пътя ще се връчват електронно, но засега "точно техническият начин как не е важен"

Дълбока и сериозна реформа без мегаструктури обеща транспортният министър Георги Пеев на фона на въпроси конкретно за електронните фишове, връчването им на прегрешилите на пътя, следенето и контрола на шофьорите. Пеев се закани да няма кампании тип есенни проверки за зимни гуми, прокламирани по медиите. Цялата власт за контрола на пътищата ще е на МВР – но информацията от всички технически системи да идва на едно място, да се създадат рискови профили и данните за тях да се следят от политиците.

На въпрос на Нова телевизия Пеев потвърди, че ще има електронна система, в която на принципа на електронен подпис влизат фишове за нарушения. Ще се заобикаля човешкият фактор – т.е. куриер да ти връчва фиш с глоба за пътно нарушение. "Точно техническият начин как го получавате не е важен, ние в момента разработваме детайлната техническа процедура", продължи министърът, но увери, че електронната система "дигитално ще бъде свързан с човека". Когато техническата процедура бъде завършена, тогава ще бъдат оповестени подробностите – има начин да се връчват фишове без виновните да могат да се укрият, увери Георги Пеев.

Какво обаче е рисков профил – да могат катаджиите да получават информация на таблетите и лаптопите си за хора, които по-рано по пътя са направили нарушение като засичане, каране в аварийно платно, превишена скорост и само те да бъдат спирани. Ще се ползват масово и пътни табла-знаци, в които на нарушил правила на пътя ще се изписва регистрационният номер с означение примерно след 1 километър да отбие.

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Специално за високата скорост и участъците, където се засича средна скорост, министърът се усъмни, че са въведени без адекватен риск анализ. Той говори за Кресна и колчетата там, но попита дали след като рискът там беше намален, не се е преместил на друго място.

Стратегическият поглед

Отделно, Пеев заяви, че само 20 кантара за ТИР-ове в България работят. На въпрос защо, той отвърна – отговорете си сами, явно препращайки към предишната власт. И обяви, че днес (15 септември) в 16:00 часа с премиера Румен Радев ще бъдат представени стратегически планове на бизнеса за транспортно развитие, с което ще се иска и мнението на бизнеса. Основните стратегическа неща – мостове над Дунава, "да развържем Кресна" (т.е. магистралата там да бъде най-после реализирана) и още много неща, по думите на Пеев. Уникалното в думите му – румънците не искали мостовете над Дунав, които ние искаме, но "ние ще направим така, че да ги построим". На АМ "Тракия" има идея да се направи на някои участъци още една лента, фокус е и АМ "Черно море". Трябва да изградим жп линия Лесово – Ямбол, добави Пеев.

А по въпроса дали (еднодневните?) винетки (толтаксите) ще станат 4 евро от София до Варна при магистрали, давани на концесия, Пеев не се ангажира да отговори, защото не бил достатъчно компетентен в законодателството на ЕС. И намекна, че ако живееш в София, а работиш в Нови хан, всеки ден ще плащаш толтакса както върви стратегическият транспортен поглед на правителството на Румен Радев.

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