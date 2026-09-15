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Журналист: Нормално е майката на Ивайло Калушев да не приема версията на разследващите

15 септември 2026, 8:24 часа 901 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
Журналист: Нормално е майката на Ивайло Калушев да не приема версията на разследващите

"Нормално е майката на Ивайло Калушев да не приема версията на разследващите", каза във връзка с разследването по случая Петрохан-Околчица в сутрешния блок на БНТ Кирил Борисов, журналист от "24 часа". Според него близките на убитите също са виктимизирани. Той даде пример с Ралица Асенова, която е дала за отглеждане сина си на 11 и 12 години и се оказва, че има данни за недобри сексуални практики и че Калушев го е застрелял.

"Тази жена би се чувствала много виновна, ако приеме версията", смята още журналистът.

Според него доказателствата такива, каквито са, но от близките на жертвите се търси всякаква възможност и сламка да си докажат на себе си, че не Ивайло Калушев - техния лама и лидер е застрелял техните деца, а някаква външна намеса.

По думите му обаче българите вярват на конспирации, но е нелогично толкова експерти и разследващи да скалъпват историята за самоубийството. 

"Черни джипове може да е имало, да са минавали покрай хижата, хората са намерени и разпитани. В самия периметър на хижата няма данни да е прониквано", добави още Борисов. ОЩЕ: Близките в крайна сметка са жертви и изглеждаше странна тази война

Мотивите на Калушев

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Според журналиста на вчерашната пресконференция за убийството Петрохан-Околчица се е разбрало повече за мотивите на Ивайло Калушев да прекрати земния си път, както и този на своите последователи.

"Основните неща са загуба на обществено-политическа подкрепа, от която се е ползвал последните години, драстично намаляване на даренията за неговите организации и дейността им и най-важното реална опасност да бъде разследван за сексуални посегателства над малолетно дете", каза Борисов.

Президентската кампания

Журналистът коментира и как случаят се използва за президентската кампания. 

"Желанието тук да се обвърже едната президентска двойка с финансирането на хората от Петрохан, е абсолютна глупост", смята той. Според него обаче другата страна използва случая с помилването на Огнян Атанасов. 

"Искам да кажа, че използването на тези два случая е изключително грозно и има за цел да манипулира хората преди президентските избори, а те нямат нищо общо. Нито Йотова има общо с някакви връзки с този човек. Аз съм убеден, че тя не е знаела кой е. Нито президентската двойка Гюров-Кандев имат, каквото и да било с Петрохан", добави още Борисов. ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

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Петрохан Огнян Атанасов президентски избори 2026 Ивайло Калушев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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