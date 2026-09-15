Не може да има само една версия за шесторното убийство: Експерти критикуваха службите за грешките на разследването

Психологът на МВР Росен Йорданов първо доста остро се изказа за шесторното убийство на Петрохан-Околчица. В рамките на 8-9 месеца в близките на загиналите се е натрупало доста напрежение. Това е едно голямо и тежко разследване, което може да продължи поне няколко години и насочването му в една или друга посока предизвика гнева на близките им. Това заяви пред bTV психиатърът Веселин Герев. Още: Случаят "Петрохан-Околчица": Главният редактор на OFFNews "разстреля" с документ официалните намеци за полов акт

Службите направиха грешка с пресконференцията

Снимка: БГНЕС

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По думите му в повечето случаи дори и близките изпитват вина за това, което се е случило. "Вместо да се успокоят малко тези хора, бяха допълнително раздразнени и беше породено излишно напрежение между близките на загиналите и между МВР и прокуратурата", добави Герев.

Той смята, че експертизите сами по себе си не могат да бъдат 100% доказателство. Работната версия я знаем и остава само да се изчакат и останалите експертизи по делото, призова психиатърът.

За психоактивното вещество "фенобарбитал" в кръвта на Ивайло Калушев Герев обясни, че става въпрос за успокоително лекарство за въвеждане в анестезия и вещество, което подтиска възбудимостта на мозъчните структури. Въпросният човек или е правил терапия, или е взел медикамента преди да извърши престъплението.

Адвокат Димитър Марковски заяви, че никой не може да се сърди на близките на починалите, защото подхождат емоционално. "Не може на този етап да се излага една версия и тя да се фаворизира. Пресконференцията на прокуратурата и на МВР беше груба грешка, защото излагат само една версия за шесторното убийство на Петрохан-Околчица и че няма външна намеса. Не може да има най-вероятна версия", коментира Марковски.

Според него НПК има нужда от спешна намеса и ремонт за правата на хората в досъдебното производство.

Адвокат Марковски изтъкна, че ключовият свидетел по делото не е дал ключова информация. Това говори за непрофесионално проведен първоначален разпит. Това е грешка на разследването, защото е следвало разпитът да бъде проведен всестранно и всеобхватно, коментира той.

Адвокат Марковски допълни, че това, което се разбра от пресконференцията на МВР и на прокуратурата, е, че разследването продължава и не е приключило.

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