18 септември 2025, 12:25 часа 454 прочитания 0 коментара
Задържаха мъж за блудство с 12-годишно дете

Мъж на 52 години е задържан в Кюстендил за блудство спрямо малолетно дете, съобщиха от Районната прокуратура. Под ръководството на прокуратурата се водят действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Блудствените действия спрямо 12-годишно момиче са извършени на 12 септември, казаха от държавното обвинение, а по делото са събрани доказателства за виновността на 52-годишния М.А.

Обвиняем

С постановление на прокурор мъжът е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Утре - 19 септември 2025 г. , ще бъде внесено искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" в съда срещу обвиняемия. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Разпити

Предстои да започнат разпити на свидетели и очевидци, продължават и претърсвания, като към този момент са иззети видеозаписи, казаха за БТА от прокуратурата в Кюстендил.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
