28 август 2025, 09:40 часа 229 прочитания 0 коментара
Заляли с фекалии директор на социален център: Трима задържани за хулиганство

Трима мъже са задържани в Районното управление на Димитровград като съпричастни в хулигански действия, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Хасково. Задържането е във връзка с отвратителна проява - директорка на социален център бе залята с фекалии на работното си място.  Арестуваните като заподозрени са на възраст 34, 37 и 39 години и задържането им е  във връзка със сигнал от изпълняващата длъжността директор на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград Марияна Петрова за нападение над нея вчера сутринта.

От Районната прокуратура в Хасково съобщиха вчера следобед, че в териториалното звено на структурата в Димитровград е образувано досъдебно производство по случая.

Вчера сутринта Марияна Петрова е подала сигнал в полицията, след като е била залята с фекалии от мъж, облечен в бял защитен костюм.

Тя разказа за БТА, че има предположение, че посегателството над нея е във връзка с бивша служителка на центъра, която тя е освободила от длъжност след изтичане на изпитателния срок на назначението ѝ.

Марияна Петрова каза още, че през последните десетина дни е била системно заплашвана на работното си място и по телефона.

Спасиана Кирилова
