Заради жена? Арестуван е мъж за убийството край Смолян

42-годишен мъж е задържан по подозрение в убийството на Павел Христов, чието тяло беше открито в района на екопътеката "Невястата" край Смолян. По информация на БТА, заподозреният е бил локализиран край горска хижа в близост до Чепеларе два дни след извършването на престъплението, станало на 21 септември. При ареста си той не е оказал съпротива на органите на реда.

Според първоначалната версия на прокуратурата, мъжът е бивш партньор на жената, която е придружавала Христов по време на нападението. Извършителят е дебнел жертвата и неговата спътница в района на туристическата пътека, като ги е изчакал на връщане към паркинга. Тогава ги е напръскал с лютив спрей в очите, за да ги обезвреди.

Жената е била съборена на земята и закопчана с белезници, след което нападателят е нанесъл няколко прободни рани по тялото на Павел Христов.

Обвинението

Тялото на убития е открито на следващия ден от случаен минувач, който незабавно е подал сигнал на телефон 112.

Очаква се прокуратурата в Смолян да повдигне обвинение за умишлено убийство срещу задържания. Засега няма официална информация дали той е признал вина за извършеното престъпление.