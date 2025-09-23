"Нотариуса твърдеше, че има добри отношения с Иван Гешев"

Адвокат Велимир Атанасов заяви пред Софийския градски съд, че познанството му с Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото е започнало, когато е представлявал бившата му съпруга Любена Петрова в бракоразводното им дело. "Имахме и комуникация по приложение. Имаше заплахи от негова страна, също и от моя. Обикновено ставаше нападателен. Обвиненията му бяха, че сме му взели детето – аз, Гешев (бившият главен прокурор Иван Гешев, бел. ред.) и Мартин Божанов-Нотариуса. Отношенията бяха напрегнати. Делото завърши със споразумение", обясни адвокатът.

Той даде показания по процеса срещу прокурор Константин Сулев, обвинен, че в периода 30 май – 1 юни 2023 г. е нарушил служебните си задължения, за да осигури облага за Иван Гешев, като възпрепятства изнасянето на компрометираща информация в медиите, както и за да причини вреда на Петьо Петров и Кристиян Христов.

Нотариуса и Гешев

Атанасов коментира и връзките си с убития бизнесмен Мартин Божанов – Нотариуса. По думите му първоначално Божанов е бил негов клиент дълги години, след което двамата стават съдружници в дружества, обслужващи банка. "Мартин твърдеше, че има добри отношения с Гешев, но имаше и моменти, в които казваше обратното", уточни адвокатът, цитиран от БТА. Още: ВСС не наказа съдийка, свързвана с кръга на Нотариуса

Снимка: Констатнтин Сулев, БГНЕС

Той добави, че Божанов е използвал влиянието си и в резултат на това е дал показания по делото срещу Петров, макар те да не били плод на негови лични впечатления. "Не мога да кажа, че са верни", подчерта Атанасов. Още: Магистрати от делата срещу Еврото, Нотариуса и Божков стават заместници в най-важната прокуратура

"Използваше Гешев и по негово желание трябваше да бъда свидетел. Обясниха ми какво ще се случи, ако откажа – че ще ме съсипят медийно. Ставаше въпрос за главен прокурор. Божанов ми оказваше влияние повече от три пъти относно показанията", разказа той.

Отношения с други фигури

Атанасов призна, че е познавал бившия районен прокурор на София Невена Зартова. "Имахме дългогодишни приятелски отношения, които прекратихме преди две години", посочи адвокатът.

Пред съда свидетелства и бившият вътрешен министър и настоящ депутат Калин Стоянов. Той разказа, че Зартова му се е обадила с молба "някой Кристиян да бъде задържан". "Отговорих, че нямаме основания да го задържим до 24 часа. Тя настоя, тъй като на следващия ден прокуратурата щяла да му повдигне обвинение по нов член", уточни Стоянов.

Делото срещу прокурор Константин Сулев продължава на 30 септември.