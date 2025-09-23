Благомир Коцев: Нямам никакво желание да се връщам в общината (ВИДЕО)

След близо три месеца задържане кметът на Варна Благомир Коцев призова Софийския апелативен съд да го освободи. Пред магистратите Коцев заяви, че няма как да повлияе на разследването срещу него и подчерта, че "няма никакво желание да се връща в общината". "Нека прокуратурата поиска отстраняването ми", допълни той.

Досега няколко съдебни инстанции приеха, че няма опасност Коцев да се укрие, но оставиха в сила задържането му с аргумента, че може да упражни натиск върху свидетели поради служебното си положение. В своя защита той посочи още, че е баща на две малки деца.

Коцев уточни, че е имал само една среща с основната свидетелка Пламенка Димитрова и тя е била във връзка с проблем около доставките на храни за обществените услуги в града, застрашени заради обжалване на обществена поръчка. Още: Варна в защита на Благомир Коцев: Пореден протест с искане за освобождаването му

Искане за отводи

Адвокатите на варненския кмет поискаха отвод на двама от тримата апелативни съдии по делото. Те оспориха включването на председателя на състава Стефан Илиев с мотива, че е нарушен принципът на случайния подбор, а за съдия Венелин Иванов аргументът беше, че е служил в Специализирания наказателен съд, закрит по време на управлението на "Продължаваме промяната".

След съвещание магистратите отхвърлиха искането на защитата, внесено от адвокат Ина Лулчева, като "неоснователно". Още: Ключовият свидетел срещу Коцев: Не съм го уличавал в извършване на престъпление

Съдът прие и нови доказателства от защитата на Коцев, включително медийни публикации, че един от основните свидетели – Диан Иванов – не е бил разпитан от прокуратурата вече два месеца.

Заседанието на Софийския апелативен съд вече започна и разглежда по същество искането на Благомир Коцев за промяна на мярката му за неотклонение. Решението ще бъде окончателно.