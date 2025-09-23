Арестуваха наркодилър в Русе

Мъж е арестуван в Русе за разпространение и притежание на наркотици при специализирана полицейска операция, организирана под ръководството на Окръжната прокуратура в града. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

При акцията, осъществена в края на миналата седмица, е задържан 24-годишен русенец. Извършено е претърсване в жилище, три гаражни клетки и два автомобила, ползвани от младия мъж.

Униформените служители са открили около 200 грама метамфетамин, килограм марихуана, електронни везни, опаковъчни материали, мобилни телефони, преносим компютър, около седем хиляди лева в брой, както и специализирано оборудване за производство на наркотици.

Мъжът е привлечен като обвиняем и по искане на прокуратурата му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража" за срок до 72 часа. Разследването на случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Русе.

