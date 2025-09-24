Със скандални аргументи: Георги Чолаков се готви да векува начело на ВАС (ВИДЕО)

Готви ли се ръководителят на Върховния административен съд Георги Чолаков да векува на поста по примера на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов? Въпросът беше повдигнат от аудиозапис, публикуван от BIRD късно снощи. Автентичността на записа засега не е потвърдена. В него се чува глас, който силно наподобява този на председателят на ВАС, намиращ се в приятелска среда.

Най-важното е, че човекът в разговора тълкува последните промени в Закона за съдебната власт, приети на 21 януари. С тях беше въведено ограничение: временният мандат на председателя на ВАС и на и.ф. главния прокурор да не надвишава шест месеца, което означаваше срок до 21 юли. След тази дата двете институции трябваше да излъчат нови временни ръководители до избора на титуляри.

Още: Чуждо БМВ и 300 000 лв. вземания декларират "двамата големи" без мандат Сарафов и Чолаков Въпросът е кога същото ще се случи със Сарафов. В записа предполагаемият Чолаков излага спорни аргументи, опитвайки се да докаже, че ограничението не се отнася за него. Той твърди, че законът визира случаи на предстоящо изтичане на мандат, а неговият вече бил изтекъл преди приемането на поправките:

"Не го бях отчел в този аспект текста. Текстът казва при предсрочно прекратяване на мандат и при изтичане на мандата, не изтекъл, а при изтичане на мандата, се избират тези - в срок от 6 месеца.

Разбираш ли - използват не минало свършено (време). Това е нещо, което предстои да се случи. И тук вече нямаш преходните (разпоредби), което да каже това важи и за изтеклите (мандати).

Тъй като аз съм с изтекъл мандат преди приемането на тази норма."

Ще векува ли?

Към този момент няма кандидати за нов председател на ВАС и Чолаков продължава да изпълнява длъжността. Припомняме, че и двамата – Сарафов и Чолаков – са и.ф., като първият никога не е бил избиран за титуляр, а вторият остана след изтичането на мандата си поради липса на кандидати. Още: Последен ден според закона: Георги Чолаков излиза в дълъг отпуск. А Сарафов?

В началото на годината парламентът прие поправки, които ограничиха възможността едно и също лице да изпълнява функциите на главен прокурор или председател на върховните съдилища за повече от шест месеца. Това бе подкрепено и от ГЕРБ, и от "ДПС-Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, именно за да се сложи край на практиката с продължителното временно управление.

С наближаването на 21 юли Прокурорската колегия на ВСС обсъди текста на закона, но реши, че поправките не се отнасят за Сарафов, тъй като бил в "заварено положение". За разлика от тях, Съдийската колегия прие, че Чолаков няма право да остане след този срок. Така той бе изпратен в двемесечен отпуск, а временно начело на ВАС застанаха заместник-председателите Мариника Чернева и Любомир Гайдов. Още: Адв. Александър Кашъмов: ВАС отново започна да анонимизира дела, свързани с публични личности (ВИДЕО)

Междувременно Сарафов продължава да ръководи прокуратурата безпроблемно. Въпреки че в закона ясно е записано ограничението, политическите сили, включително ГЕРБ и "ДПС-Ново начало", както и министърът на правосъдието Георги Георгиев, засега не предприемат действия. А именно министърът има право да свика Пленума на ВСС, за да бъде изяснено различното тълкуване на един и същи текст от двете колегии.

Ако аудиозаписът се окаже автентичен, той очевидно е нов, тъй като Чолаков в него коментира събития, които "предстоят да се случат", а съдебната ваканция и неговият отпуск вече приключиха.