Затворен е пътят Русе - Бяла заради катастрофа

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в участъка между двата разклона за град Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сигнал за инцидента е подаден около 15:15 часа. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и камион. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на Спешна помощ и на противопожарната служба.

От Спешна помощ в Русе обясниха, че по първоначална информация при инцидента има двама тежко пострадали.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново и Басарбово.