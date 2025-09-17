Жесток побой: Мъж е с четири счупени ребра, задържаха нападателя

Софийската районна прокуратура задържа за срок до 72 часа мъж, обвинен за нанасяне на средна телесна повреда, съобщиха от прокуратурата. ОЩЕ: Саморазправа на летището в София, има задържан

Според обвинението на 14 септември вечерта в столичния кв. "Гео Милев" той е счупил четири ребра на 41-годишен мъж. Прокуратурата посочва, че той е ритал с крака В.Г. в гърба, корема и гърдите. Вследствие на ударите обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда.

За обвинението се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до шест години. Обвиняемият е осъждан. Очаква се днес да бъде внесено искане в съда за постоянния му арест.

Миналата седмица прокуратурата обвини 54-годишен мъж за нанасяне на телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди. Инцидентът се е случил в търговски обект на Терминал 1 на Летище "Васил Левски" в София.