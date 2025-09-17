Войната в Украйна:

Затворен е пътят Русе - Бяла заради катастрофа

17 септември 2025, 16:24 часа 378 прочитания 0 коментара
Затворен е пътят Русе - Бяла заради катастрофа

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в участъка между двата разклона за град Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден около 15:15 часа. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и камион. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на Спешна помощ и на противопожарната служба. 

От Спешна помощ в Русе обясниха, че по първоначална информация при инцидента има двама тежко пострадали.

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново и Басарбово.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа пострадали информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес