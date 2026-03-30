Затворен обект за преработка на месо, свързван с депутат на Пеевски: Къде е цялата продукция?

30 март 2026, 9:41 часа 470 прочитания 0 коментара
Има ли продукция от затворено месопреработвателно предприятие в Монтана, която да се намира в търговската мрежа и още да не е изтеглена? Този въпрос поставя разследващият сайт Bird.bg предвид новината, че Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори обект в Монтана заради тежки нарушения на хигиенните изисквания. Става въпрос за комбинат, в който се е преработвало предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси, съобщиха от пресцентъра на БАБХ.

Инспектори на БАНХ са констатирали силно занижена хигиена във всички производствени помещения и прилежащите площи на въпросния обект. Допълнително е отчетен ограничен достъп до съхраняваните храни и суровини в хладилните камери, което е възпрепятствало пълната им идентификация. Сред най-сериозните нарушения е едновременното съхранение на суровини и готова продукция, както и на други животински храни и фуражи. Според контролните органи това създава сериозни рискове за безопасността на храните - затова обектът е затворен, а информацията за действията се появи в края на миналата работна седмица.

Според разследващия сайт Bird.bg обаче обектът е свързан с бивш депутат на ГЕРБ, преминал при ДПС Ново начало преди вече доста време - Димитър Аврамов, който е част от партията на Пеевски и в отиващото си 51-во Народно събрание. Той беше задържан през 2012 година по обвинение за изнудване, припомнете си: Депутат на Пеевски и бивш кадър на Борисов е бил осъден и по второ обвинение

Основанието на разследващия журналистически сайт да твърди това е, че фирмата, която държи обекта, се намира на същия адрес в Монтана, където е разположена и фирма с участието на съпругата на въпросния народен представител. И двете компании имат в името си думата "Гала". Съгласно регистъра за обекти за преработка и/или дистрибуция на храни към БАБХ, фирма "Гала АМ" има няколко обекта в Монтана и всички са свързани преработка на хранителни продукти - птиче месо, колбаси, заготовки:

Обектът е затворен, какво обаче е положението с продукцията му, питат журналистите служебния земеделски министър Иван Христанов.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
