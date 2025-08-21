Докато не осъзнаете подсъзнанието, то ще управлява живота ви и вие ще го наричате съдба

Какво е съдбата и кой вярва в нея?

Ако нещо не върви по вашия начин и го отдавате на съдбата, прочетете мъдрото заключение на известния Карл Густав Юнг.

Когато човек се сблъска с препятствия и трудности, той често казва „това е съдба“. В много други ситуации хората също казват, че съдбата влияе на важните им решения. А има ли съдба или не? , швейцарски психиатър и основател на психоанализата

Хората са склонни да казват, че „съдбата“ е имала пръст в споменатите случаи. Тя поставя граници на човек, независимо от неговите усилия, старание или, напротив, му позволява да успее в привидно безнадежден бизнес. В такива моменти хората си спомнят за съдбата си и вярват, че има нещо повече.литичната психология,Карл Густав Юнг.

Човек винаги планира нещо, опитва се да го осъществи и направи, но понякога не може да го постигне, колкото и да се старае. Например, ако мъж или жена не могат да си намерят партньор в живота, независимо колко се стараят и какво правят. Или пък мъж мечтае да забогатее. Той пробва различни методи, опитва се, но не се получава. Получава висше образование, посещава курсове, има солидна автобиография, но не му предлагат нормална работа, докато по-малко образованият му приятел управлява собствен бизнес.

Кой отрича съдбата?

Прагматичните личности, свикнали да се смятат за господари на живота, отричат ​​съществуването на съдбата. И сякаш контролират всичко. Ако човек успява във всичко, което си е замислил и решил да осъществи, тогава той не обвинява обстоятелствата, другите хора или себе си. В този случай той не чака пасивно „милостта на съдбата“, а действа.

Кой е прав?

Има много дебати относно това дали съществува съдба, но хората често се сещат за съдба, когато не могат да направят точно това, което искат. Никой не може да обясни тънкостите на духовния свят, така че често хората започват да си мислят, че са прави, когато направят нещо и успеят.

В действителност животът, здравето и много други неща зависят от действията на човек. И често действията на човек решават какво ще се случи в живота му и какво не.

Теория на подсъзнанието

Интересно мнение за съдбата е изразено от Карл Густав Юнг. Той вярва, че съдбата е точно това, което не разбираме и не можем да разберем. Струва ни се, че това е съдбата. Такива явления често се случват, защото:

всичко ни е ясно и разбираемо;

често правим неща, които ни пречат да бъдем щастливи, и никога не го разбираме;

много явления в живота са трудни за обяснение от логическа гледна точка, но те съществуват;

Това, което човек не може да обясни, се смята за съдба.

Карл Густав Юнг е швейцарски психиатър, основател на аналитичната психология, и ето неговото мнение за това дали съдбата наистина съществува:

„Ако не разбираме какво се случва вътре в нас, тогава отвън ни се струва, че е съдба. Докато не осъзнаете подсъзнанието, то ще управлява живота ви и вие ще го наричате съдба.“

Според него, вашето подсъзнание е вашата съдба, защото подсъзнанието контролира автоматичните действия, тоест навиците. Спомнете си поговорката: който посее навик, ще пожъне съдба. От съзнанието към подсъзнанието. Когато осъзнаете какво е вътре във вас, вашата душа, нейната дълбочина - когато откриете тайните на подсъзнанието, по-лесно ще контролирате съдбата си. Затова работете повече върху себе си, разбирайте се по-добре, говорете си и от очи в душа, обичайте своето същество.