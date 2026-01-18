Микрофеминизъм - малки стъпки към голямата победа (ВИДЕО)

Микрофеминизмът е термин, популяризиран от американската ТВ продуцентка и водеща Ашли Чейни. През март 2024 г. тя публикува видеоклип в TikTok, в който споделя опита си от прилагането на малки действия за насърчаване на равенството между жените и мъжете на работното място. Например, когато изпраща служебни имейли, тя винаги посочва първо имейл адреса на своята асистентка и след него този на мъжа - изпълнителен директор, подчертавайки важността и видимостта на женската работа.

Стотици години ще са нужни, докато жените станат равни на мъжете на работното място

Значение

Видеото ѝ бързо става вирусно, събирайки над 2,7 милиона гледания и над 283 000 харесвания. В коментарите много жени започват да споделят своите примери за микрофеминизъм, споделяйки малките, ежедневни действия, които предприемат в подкрепа на равенството между половете.

Още: Расте броят на жените на ръководни позиции в България

Микрофеминизмът е практическото приложение на феминистките ценности чрез малки, ежедневни жестове и действия. Това не са мащабни промени в политиката или законите, а по-скоро локален фокус – във вашия офис, класна стая или дори вашето семейство. Основната идея на микрофеминизма е да направи света малко по-справедлив и приобщаващ за жените чрез малки, но целенасочени действия.

Какво искат феминистките и кои са те?

В западните феминистки публикации се приема, че микрофеминизмът е инструмент за насърчаване на „момичешкия код“ – неформално споразумение между жените да се подкрепят взаимно и да си помагат, където е възможно. За разлика от по-големите феминистки инициативи, микрофеминизмът е достъпен за всички и изисква само осъзнаване в ежедневието.

Защо е важно?

На пръв поглед микрофеминизмът изглежда незначителен и несериозен. Кого го е грижа чие име е първо в договор за наем или покана за сватба? Това няма да реши проблема с домашното насилие, няма да намали репродуктивния натиск върху жените или да премахне разликата в заплащането на половете. Вярно е, че глобалните проблеми не могат да бъдат решени за една нощ. Но микрофеминизмът може да бъде и полезен.

Жените у нас получават по-ниски заплати, кои обаче са 5-те най-добре платени сфери?

В продължение на векове на патриархат много нагласи са се вкоренили толкова дълбоко в съзнанието на хората, че стават безкритични. И дори тези, които подкрепят феминистките идеи и ги смятат за справедливи, може да се придържат към половите стереотипи в ежедневието си. И го правят не защото ги споделят, а просто по навик. Например, представете си, че не можете да отворите бутилка с вода, защото капачката е твърде стегната. Към кого бихте се обърнали за помощ – към мъж или жена? Или гледате чуждо дете, което внезапно вдига температура. Кого бихте извикали – мама или татко?

Дарвин е "разврат". В коя държава казват това?

Микрофеминизмът подчертава тези рутинни моменти на неравенство между половете и постепенно променя съзнанието на хората. Това ги кара да се замислят и евентуално да променят поведението си в бъдеще. Подобни действия може да изглеждат груби и несправедливи. Но факт е, че жените са по-малко уверени в себе си и своите способности. Това се дължи на половата социализация, която насърчава постоянството и самочувствието при момчетата и скромността и послушанието при момичетата. Малките актове на микрофеминизъм са тласъкът, който помага на жените да се изразят.

Невидимият женски труд

Някои твърдят, че феминизмът вече е победил в съвременните развити страни. Жените могат да учат, да работят и официално да имат същите права като мъжете – какво повече бихте могли да искате? И все пак, в същото време, по-голямата част от „домакинските задължения“ все още се падат на жените. И това не се отнася само за прането и готвенето, които в много двойки са разделени поравно. Жените поемат психическата тежест по подразбиране: купуване на подаръци за роднини, планиране на ваканции и празници, водене на деца на лекар.

Изкусителната Моника Белучи говори за любовта си към Тим Бъртън и феминизма

Микрофеминизмът помага да се откроят тези невидими женски тревоги. Например, учителка във Франция споделя своя лайфхак: ако дете в клас е болно, тя се обажда на бащата, а не на майката. Мъжете често не знаят как да действат в подобна ситуация и искат да се консултират със съпругите си. В резултат на това решаването на проблема отнема малко повече време. Но това също така разкрива на съпрузите скрит слой семейни отговорности, които обикновено се поемат от съпругата.

„Изготвям договори за покупко-продажба на недвижими имоти и винаги поставям името на жена ми на първо място“, споделя друга жена. „Съпрузите често се колебаят, въпреки че това по никакъв начин не влияе на споразумението, а само на егото им.“

В Русия не се спират, готвят се да обявят феминизма за екстремизъм

Изследванията показват, че ежедневните прояви на сексизъм засягат жените на всички нива, включително тяхното физическо и психическо здраве. Микрофеминистките се надяват да смекчат някои от тези въздействия чрез собствените си усилия.

Нормализиране

Доктор Халима Казем-Стоянович, заместник-директор на Програмата за изследвания на феминизма, пола и сексуалността в Станфордския университет твърди, че е важно да се нормализират ежедневните полови предразсъдъци, за да се постигне промяна в по-голям мащаб: „Когато започнете да коригирате обществените норми, това има дългосрочно въздействие. Засяга както съзнанието, така и подсъзнанието.“

Кристалина Георгиева: Не може да чакаме 130 години за равенство между половете

Терминът е изследван като уникален, масов феномен. В броя от август 2024 г. на научното списание „Семейна терапия“, Дана Ейбрахам, професор в Калифорнийското училище по психология, описва малки, ежедневни действия, които помагат за борба с половите предразсъдъци и неравенство, особено на работното място и в академичната среда.

Действия

Професор Дана Ейбрахам от Калифорнийската школа по психология коментира малките, ежедневни действия, които помагат в борбата с половите предразсъдъци и неравенство, особено на работното място и в академичната среда:

Феминистка организация: Жените не са достатъчно представени в политиката

Не се извинявайте излишно – много жени се извиняват твърде често за думите или действията си.

Заемайте пространството си уверено, вместо автоматично да отстъпвате на другите (например, не отстъпвайте в тесни пътеки), за да избегнете спазването на „невидими“ социални правила.

Ценете времето си и не омаловажавайте стойността му, като отговаряте със стандартна учтивост („няма нищо“), когато това води до това някой да игнорира вашите приоритети.

Използвайте словото: използвайте женски форми, избягвайте умалителни и пренебрежителни термини като „малко момиченце“, „съпруга“ и „истерична“.

На публично място и на работа давайте думата първи на жените и избягвайте да прекъсвате, като подчертавате авторството на идеите на жените.

Глазгоу стана първият град в Обединеното кралство, където жените са на почит

В ежедневието избягвайте да се оправдавате, да смекчавате неудобните моменти и да се усмихвате.

Някои може да смятат тези действия за незначителни, но експертите казват, че подобни малки детайли могат да имат голямо значение.

Критика

Американската писателка и журналистка Ема Гинсбърг отбелязва в списание The Everygirl: „Микрофеминизмът е полезен начин за ангажиране с феминистка практика, но е твърде фрагментиран, за да се справи с по-големите структурни проблеми на неравенството между половете. Справянето с реални системни предизвикателства (разликата в заплащането, дискриминацията, законните права) изисква по-мащабни действия.“

Скандално: Вместо на насилени жени, благотворителна организация плаща милиони за заплати и курорти

Но, колкото и логично да звучи критиката, теорията за малките дела е нещо, което всеки може да си позволи. Днес може да подкрепите една приятелка с малко действие, а утре стотици жени да създадат подкрепяща общност, давайки сили и решителност да направят следващата стъпка, може би дори по-широка и по-амбициозна.

MGTOW - общност на мъже, дистанциращи се от жените

Снимки: iStock