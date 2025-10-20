5 сувенира, които носят болести и негативна енергия - изхвърлете ги от дома си

Домът ни е място, където трябва да царят мир, уют и позитивна енергия. Затова си струва да бъдем внимателни със сувенирите, които носим от пътувания или получаваме като подаръци. Но не всеки предмет носи щастие. Някои неща, дори най-естетическите, могат да имат отрицателна енергия, която се отразява на благосъстоянието, настроението и здравето на обитателите на дома. Казваме ви кои сувенири е по-добре да не държите у дома, ако искате да запазите хармонията, мира и късмета си.

Какви сувенири не бива да държите у дома?

Миди и черупки. Въпреки че раковините изглеждат като сладко напомняне за морето, в народните вярвания те имат мъртва енергия. Някога са били обитавани от живи същества. Ето защо се смята, че раковините изсмукват жизнената сила от дома, причинявайки умора, апатия и безразличие към живота. Особено опасно е да се държат големи раковини в спалнята - това може да причини хронична умора и лош сън. Ако наистина черупки и миди, по-добре е да ги държите на балкона или в градината, но не и в хола или спалнята.

Фигурки на птици. Вярва се, че фигурки на врани, гълъби, свраки или дори орли носят късмет в дома. Но нашите предци са вярвали, че птиците са пратеници от отвъдния живот, така че изображението им може да привлече тъга и загуба. Бъдете особено внимателни с черните фигурки, тъй като те се свързват с траур и раздяла.

Сувенирни кукли. Вярва се, че куклите, особено реалистичните, поглъщат енергията на хората. В древността са били изработвани без лица, за да не може никой да ги използва в магически ритуали. Съвременните сувенирни кукли с изразителни очи могат да създадат обезпокоителна атмосфера в къщата.

Паунови пера. Пауновите пера често се използват в декора, но нашите предци са ги смятали за лоша поличба. Моделът върху перата наподобява дяволското око, което наблюдава обитателите на къщата, носейки раздори и неуспехи. Съществува и знак, че пауновите пера в къщата плашат младоженците, така че едно момиче може да не се омъжи дълго време.

Символи на задгробния живот - черепи, скелети, фигурки на Анубис, пирамиди, изображения на езически богове. Дори декоративни копия, според знаците, носят болести, конфликти и финансови загуби в дома. Египетските пирамиди, например, се възприемат като гробници, така че техните сувенирни еквиваленти не се препоръчват за поставяне у дома.

