Джеф Безос се ожени, синът на Кадиров - също: Сватбени изцепки по чеченски (СНИМКИ и ВИДЕО)

Три дни яли, пили и се веселили - така накратко може да се опише сватбата на милиардера Джеф Безос във Венеция. Но неин еквивалент беше направен и в Русия - разбира се, разликите са очевидни. Става въпрос за сватбата на сина на Рамзан Кадиров - Адам. И "екстрите" - той се е оженил с кола, която би трябвало да е под санкции, а както подобава на сватба по тези географски ширини, не се е разминало и без стрелба.

17-годишният Кадиров се ожени в родното си село Ахмат-Юрт. Най-голямата дъщеря на Рамзан Кадиров Айшат твърди, че булката Медни е от същото село. Сред поканените са били високопоставени гости от Близкия изток, включително посланикът на ОАЕ в Русия.

Руският диктатор Владимир Путин лично е поздравил Адам Кадиров за брака му, съобщи Рамзан Кадиров в своя канал в Телеграм. Обаче снимката с поздравленията вероятно е направена на 11 юни в кабинета на Путин в Сенатския дворец. С други думи, личното поздравление не е чак толкова лично - Още: Престолонаследникът на Чечения - 15-годишният Адам Кадиров: Кой е той и за какво се бори

В социалните мрежи и медиите се появиха снимки и видеоклипове, на които Адам Кадиров е заснет зад волана на лимитирана серия Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s, в цвят Agave Green. Общо са произведени 460 такива автомобила, а доставките до Русия са забранени от март 2022 г. поради санкциите на ЕС. В Германия цената на такъв автомобил започва от 160 000 евро. The Insider отбелязва, че дилърите стриктно регистрират купувачите и държавите, където се извършват доставките, което прави появата на такъв Mercedes в Чечня забележителна.

На сватбата си Адам показа и часовник Jacob & Co от уникалната серия Billionaire Ashoka на стойност около 550 милиона рубли (според други оценки - до 20 милиона долара). Според изчисленията на ръководителя на следствения отдел на ФБК Мария Певчих, обикновен жител на региона би трябвало да работи повече от 1500 години без разходи, за да натрупа такава сума.

И, разбира се, стрелба с пистолет на сватбата - Адам Кадиров откри автоматичен огън:

