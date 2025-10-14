Войната в Украйна:

Как бързо да се отървете от миризмата на пържена риба - просто сложете това в олиото

14 октомври 2025, 18:03 часа 0 коментара
Съдържание:

Пържената риба и ястията на рибна основа имат много силна миризма, която не всеки харесва. При приготвянето на рибн ястия дори един ефективен абсорбатор може да се затрудни с контролирането на аромата. Миризмата на рибата се задържа дълго - прониква и в дрехите и кухненските кърпи. Но опитните домакини разчитат на ефективни методи да се отърват от нея. 

Как да предотвратите миризмата на риба по време на пържене - какво да сложите в олиото

Стръкче магданоз. Когато пържите риба, добавете стръкче магданоз към олиото. Това концентрира аромата върху магданоза и предотвратява разпространението му в цялата къща. Освен това намалява пръските от олио.

Ванилия. Ако поставите пръчка ванилия в олиото, тя ще поеме аромата на пържене.

Трик, с който рибата няма да пръска, докато я пържите

Как да се отървем от миризмата на риба в кухнята?

Ако вече сте пържили риба, има няколко начина бързо да премахнете миризмата от дома си.

Използвайте бял оцет. За да абсорбирате ефективно неприятните миризми от пържене, просто загрейте или сварете оцета в тенджера без капак в продължение на 6 минути. Парата ще избави кухнята ви от неприятната миризма на пържена риба.

Лимон и карамфил. Когато се комбинират, тези две съставки ефективно премахват упоритите миризми. Налейте малко вода в тенджера, добавете лимонов сок и три зрънца карамфил. Оставете всичко да заври без капак.

В ресторантите не използват брашно, когато пържат риба: Овалват я в това, за да е по-хрупкава

Сода бикарбонат. За да се отървете от миризмата на сурова риба по кухненския плот и кухненските дъски за рязане, използвайте обикновена сода бикарбонат. Просто направете паста, като смесите чаша сода бикарбонат с малко количество вода. След това нанесете тази смес върху мивката, като я избършете с гъба. Това ще помогне за премахване на неприятните миризми.

Разрежете лимон наполовина, поръсете го със сода бикарбонат и го оставете на кухненски плот или перваза на прозореца. Химическата реакция на лимонената киселина и содата бикарбонат абсорбира дори най-упоритите миризми и дезинфекцира въздуха. В рамките на 5-10 минути миризмата на риба ще изчезне напълно.

Друг специален трик е да се превари вода с дафинови листа, канела или карамфил. Тази ароматна смес не само елиминира миризмата на риба, но и изпълва кухнята с пикантен, приятен аромат, като след пролетно почистване.

За да предотвратите появата на неприятни миризми, накиснете рибата в лимонов сок или мляко преди пържене. Това ще неутрализира рибната миризма преди готвене.

Защо рибата се разпада при пържене и как да го избегнете?

 

