Какъв църковен празник е на 1 септември - какво трябва и не трябва да се прави

Какво трябва и не трябва да се прави на 1 септември

Днес, 1 септември, вярващите честват деня на паметта на свети преподобни Симеон Стълпник и майка му. Този църковен празник е известен още като Началото на Църковната нова година. Ето какво трябва и не трябва да се прави на този ден - какви са традициите и обичаите, свързани с него.

История на Преподобни Симеон Стълпник (V–VI век)

Той е един от най-великите аскети на ранния християнски аскетизъм. Роден е в благочестиво семейство в Сирия. В младостта си почувствал призвание към служене на Бога, оставяйки светските дела и дома, за да се посвети на молитва, пост и строго себеотрицание.

Голям църковен празник иде утре, 15 август, спазват се редица традиции и обичаи

Симеон става особено известен с необичайната си аскетическа практика – живот на стълб. Отначало той живее на нисък стълб, а след това се изкачва на високи, за да избегне земното изкушение и да се съсредоточи изцяло върху духовния живот. Неговото учение и пример привличат многобройни поклонници и ученици. Поради голямата си духовна чистота и непоклатима вяра, той се превръща в символ на тежко себеотрицание и несломим стремеж към Бога.

Той оставя след себе си множество наставления и съвети, отразяващи дълбоката му вяра и вътрешната му борба за духовно съвършенство. Неговият подвиг вдъхнови християнските общности към по-строг духовен път и почитта му се разпространи далеч отвъд Сирия.

Какъв църковен празник е на 13 август: Всичко, което трябва да знаете за този ден

Какво трябва и не трябва да се прави на 1 септември

Не можеш да бъдете мързеливи, не може да отлагате нещата за по-късно; смятало се е, че началото на църковната година задава тона за всички следващи месеци. Не бива да започвате конфликти или да се карате - кавгите могат да донесат нещастие в живота ви. Забранено е да се вземат пари назаем или да се вземат пари назаем - това ще ви донесе финансови проблеми.

Добре е денят да се посвети на молитва и дела в служене на Бога.

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден. Слънчев и топъл ден на 1 септември вещае топла есен. Дъждовен или облачен ден вещае влажна есен. Ако духа южен вятър, есента ще бъде топла. Ако има мъгла сутрин, очаквайте голяма реколта от плодове. Ако има дъжд - ще има късни слани.

Ако 1 септември е слънчев и топъл ден, това вещае топла есен.

Народът наричал 1 септември Денят на есенното поле. Той се свързвал с началото на прибирането на реколтата от ранни плодове, ябълки, круши и ядки.

16 август: Какъв църковен празник е, какво се прави за здраве