Какъв църковен празник е на 2 септември - какво трябва и не трябва да се прави

Утре, 2 септември, вярващите отбелязват деня на паметта на светия мъченик Мамант. Както всеки друг църковен празник, така и този се свързва с определени традиции, обичаи и забрани. Ето какво трябва и не трябва да се прави утре, според народните и църковните вярвания.

История на църковния празник на 2 септември

Според легендата, св. Мамант е роден в Кесария Кападокийска в благочестиво християнско семейство. Родителите му са преследвани заради вярата си и са издъхнали в затвора и Манант останал сирак. Детето е било отгледано от благочестиви християни и от ранна възраст се отличава с чистотата на сърцето си, кротост и изключителна любов към Божието творение.

След като достигнал зряла възраст, Мамас открито се обявил за последовател на Христос. За това бил преследван и затворен. Хрониките разказват, че в плен той утешавал другите, укрепвал ги с вяра и дори опитомявал диви животни, които послушно идвали при него. Ето защо Мамант често е изобразяван с лъв, седнал мирно в краката му.

Въпреки многобройните мъчения, светецът останал непоколебим във вярата си. Мъчителите му не успели да сломят духа на праведника и той приел мъченическа смърт за Христос, влизайки във вечността като свидетел на непобедимата сила на любовта и вярата.

Какво да не правим на 2 септември

Не можете да режете и да шиете - по-добре е да не използвате остри предмети, защото има голяма вероятност да се нараните.

Човек не бива да отказва помощ на нуждаещите се - Свети Мамут се грижел особено за сираци и изгнаници. Забранено е да се започват дълги пътувания - те ще завършат зле.

Народни поличби и традиции за 2 септември

Сред нашите предци е имало много интересни знаци за този ден:

ако има мъглива сутрин - очаквайте влажна есен и топла зима;

ако птиците летят ниско - ще вали;

ако денят е слънчев и тих - ще има дълга и топла есен;

ако нощта е звездна и тиха - очаквайте суха есен;

ако котките се крият и свиват на кълбо - знак за бързо застудяване.

Народът наричал 2 септември денят на Мамант Пастира заради връзката на светеца с грижата за животните и природата. Често казвали: „Мамант започва есента“ - все пак именно от началото на септември вече се усеща преходът от лятото към хладните дни.

