Кодовете на Гравобой за сбъдване на желания

Григорий Грабовой е руски физик и математик, разработил метод за възстановяване на човешкото тяло чрез концентрация върху числа. Чрез настройване на съответната честота се създава вибрация и се създават условия за възстановяване на енергията, която отново започва да тече правилно, а болестта отстъпва или проблемът се разрешава. Методът му е одобрен и от руското Министерство на здравеопазването.

Има много свидетелства на хора, които са се възстановили от най-тежките заболявания или са успели да решат житейските си проблеми, използвайки метода на Григорий Грабовой.

Казано по-просто, всичко е енергия, вибрираща с определена честота. Така че телата ни всъщност са енергия. Когато не вибрираме с естествената честота, възниква разстройство, заболяване, енергийна блокада.

Чрез настройване на подходящата честота се създават вибрации и условия за възстановяване на енергията, която отново започва да тече правилно и болестта отстъпва или проблемът се разрешава.

Можете да си пеете числото за определена тема, да го визуализирате по начин, който ви харесва, просто да се концентрирате върху него или да го запишете на лист хартия и да го носите в джоба или чантата си, и да го поглеждате от време на време, да го научите наизуст или да го държите до себе си, докато спите в леглото.

Можете също така да го залепите на стената в пространството, където се намирате, независимо дали на работа, ако е свързано с работа, или у дома, насаме, в зависимост от темата.

Всички тези варианти са добри, както и някои, които спонтанно идват на ум. Важното е определено число за това, което ви занимава, да присъства във вас, около вас, и то вече ще започне да създава честотата, от която се нуждаете, с вибрацията си.

Грабова е написала няколко книги, най-известната от които е „Обновяване на човешкия организъм чрез концентрация върху числа“ (съществува и превод, наречен „Кодова книга“), която съдържа списък с повечето известни болести със съответстващите им номера.

Известна е и книгата му „Светлината на вечността“, в която той предоставя числа за някои общи теми в живота, които можем да използваме, за да направим подобрения в тези области.

Тук сме откроили някои от числата, които смятаме, че ще представляват интерес за повечето хора, а за тези, които искат да научат повече, ще има линкове под статията.

Числа, които помагат:

1888948 – трансформация на отрицателното в положително

285555901 – за хармонични взаимоотношения в семейството

212585212 – за насърчаване на обучението сред децата и младите хора

141111963 – хармонизиране на взаимоотношенията на работното място, идеална работна среда

5154891 – създаване на хармонични взаимоотношения в околната среда

212309909 – стабилност в бизнес дейностите, решаване на общи въпроси и проблеми

71427321893 – нормализиране на финансовото положение, изобилие

11179 – предотвратяване на пътнотранспортни произшествия

148543292 – срещу алкохола

9189481 – числовата последователност на свободата

71042 – хармонизиране на настоящето

148721091 – хармонизиране на бъдещето

7819019425 – хармонизиране на миналото

1001105010 – мир

35986 – развитие на интуицията

1814321 – абсолютна здравна норма

9187948181 – самоизграждане на тялото.

Това са някои универсални числа за теми, които вълнуват повечето от нас, а ако се интересувате от повече или имате по-специфичен проблем, прочетете книгите на Григорий Грабовой.