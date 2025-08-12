Колко дълго може да съхранявате пилешкото месо във фризера

Замразяването е надежден начин за удължаване на свежестта на продуктите, особено на месото. Дори във фризер обаче пилешкото месо няма да запази вкуса и полезните си свойства дълго време. Ако го съхранявате твърде дълго, месото може да загуби вкуса, аромата и текстурата си, а също така може да стане негодно за консумация.

Какви са оптималните срокове за съхранение на пилешко месо във фризера?

Според FoodSafety.gov, пилешките части – бутчета, кълки, гърди и крилца – могат да бъдат съхранявани във фризера до девет месеца, а целите пилета могат да бъдат замразени до една година. Готвачите обаче съветват да не се чака до максималния срок на годност, тъй като вкусът започва забележимо да се влошава много по-рано. Главният готвач Томас Тилака Калб казва, че пилешкото е най-добре да се консумира през първите два месеца след замразяването, за да се насладите на истинския му вкус и крехка текстура.

Ако фризерът поддържа стабилна температура от -18°C или по-ниска, пилешкото месо може да се съхранява без опасения за безопасността, но качеството на месото все пак ще намалее след една година.

Най-добрият вкус и текстура на пилешкото месо се запазват през първите 2-3 месеца. След това то може да стане значително по-сухо и по-малко ароматно. Ако месото е съхранявано повече от 9 месеца, най-добре е да се въздържате от консумацията му.

Как правилно да замразите пилешко месо

Замразявайте само прясно месо без признаци на разваляне. Използвайте херметически затворени торбички или контейнери. За допълнителна защита, увийте пилето в стреч фолио, след това във фолио и едва след това го поставете в торбичка с цип. Отстранете колкото е възможно повече въздух от торбата, това ще ви предпази от изгаряне от замръзване. Не забравяйте да подпишете датата на замразяване.

Как да проверите дали пилешкото месо е безопасно за консумация

Преди готвене, обърнете внимание на следните признаци:

Цвят - сиви и изветрели участъци показват измръзване.

Мирис - всеки неприятен аромат след размразяване е сигнал да изхвърлите месото.

Текстура - прекомерната сухота или твърдите ръбове показват разваляне.

Д-р Брайън Куок Ле подчертава, че ниските температури спират растежа на бактериите, но не убиват микроорганизмите, които са били върху месото преди замразяването.

Как да избегнем изсъхване на пилешкото месо във фризера

Изсъхването от замразяване се получава поради дехидратация и окисляване на повърхността на месото. То е безвредно, но прави месото сухо и безвкусно. За да го предотвратите:

увийте пилето в няколко слоя опаковка;

използвайте вакуумна опаковка, за да отстраните въздуха;

Не съхранявайте месото твърде дълго.

