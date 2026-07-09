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Франция - Мароко НА ЖИВО: Остават броени часове до първия 1/4-финал на Мондиал 2026

09 юли 2026, 21:38 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Франция - Мароко НА ЖИВО: Остават броени часове до първия 1/4-финал на Мондиал 2026

Отборите на Франция и Мароко се изправят един срещу друг в първия 1/4-финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Петлите" влизат в мача със статут на фаворити, но африканският тим не бива да бъде отписван, след като през 2022 година игра 1/2-финал именно срещу французите. Тогава тимът на Дидие Дешан взе своето и се класира на финал, но сега "лъвовете от Атлас" имат шанс за реванш. Двубоят се очертава да бъде много интересен и със сигурност не бива да се изпуска. Ако нямате възможност да го гледате, то може да проследите развоя му НА ЖИВО тук.

Франция - Мароко НА ЖИВО

Сблъсък между Франция и Мароко се очертаваше като един от най-интересните на този етап от турнира. От ФИФА обаче решиха да подсилят ефекта със съдийския наряд за мача. От Международната федерация определиха напълно аржентински екип от арбитри да води 1/4-финала на "петлите". Това решение предизвика известен смут сред футболния свят, подхранвайки идеята, че Световното е нагласено в полза на Аржентина.

Очаквайте подробности!

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Франция - Мароко, 2022 година

Преди мача

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До този момент от турнира тимът на Дидие Дешан е безпогрешен. "Петлите" започнаха с успех с 3:1 над Сенегал в груповата фаза. Последваха победи над Ирак и Норвегия. На 1/16-финалите французите преодоляха без никакъв проблем Швеция, а в следващия кръг се справиха с провокациите на Парагвай. От другата страна, Мароко също се представя на много високо ниво. Селекцията на Мохамед Уахби записа равенство с Бразилия и две победи - над Хаити и Шотландия. В първия си мач от елиминационната фаза "лъвовете на Атлас" отстраниха Нидерландия след изпълнение на дузпи, а на 1/8-финалите елиминираха домакина Канада с класически резултат.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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