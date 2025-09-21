Най-доброто време от деня за консумация на ядки

За да се увеличат максимално ползите от ядките, е важно да се консумират в точното време. Това време може да зависи от различни фактори, включително въздействието им върху енергийните нива, храносмилането, кръвната захар и апетита.

Тези ядки регулират кръвната захар и свалят холестерола

Включването на ядки в ежедневната ви диета е един от най-лесните начини за незабавно увеличаване на общия прием на хранителни вещества. Ядките са богати на основни хранителни вещества, включително здравословни мазнини, протеини, витамини, минерали и антиоксиданти, всички от които допринасят за различни аспекти на здравето. Редовната консумация на ядки е свързана с подобрено здраве на сърцето, по-добра мозъчна функция, ефективно управление на теглото и намалено възпаление. Те също така служат като отличен растителен източник на основни хранителни вещества като омега-3 мастни киселини, цинк и протеини. За да се увеличат максимално ползите им обаче, е важно да се консумират ядки в точното време. Това време може да зависи от различни фактори, включително въздействието им върху енергийните нива, храносмилането, кръвната захар и апетита. Всеки вид ядка предлага уникални хранителни вещества, които поддържат специфични телесни функции.

Най-доброто време за консумация на обикновени ядки

„Основно правило: 1 шепа ядки на ден. Консумацията им в правилните моменти ви помага да извлечете максимума от ползите им“, споменава д-р Саураб Сети, гастроентеролог, обучен в университетите AIIMS, Харвард и Станфорд, в публикация в Instagram . Той допълнително обсъжда най-подходящото време за консумация на някои популярни ядки за максимална полза. Ето подробностите.

1. Бадеми

В Индия е вековна практика да се започва денят с накиснати бадеми. Според експерта този прост навик може да предложи множество невероятни ползи. „Яжте бадеми сутрин, защото витамин Е и магнезий подпомагат контрола на кръвната захар и мозъчната функция“, каза д-р Сети.

2. Орехи

Орехите осигуряват здравословни мазнини, фибри, витамини и минерали. „Яжте орехи вечер, защото омега-3 и мелатонинът насърчават здравето на мозъка и по-добрия сън“, добави той. Орехите могат също да ви помогнат да намалите възпалението, да подпомогнете здравето на червата, да понижите кръвното налягане и да подобрите мозъчната функция.

3. Шамфъстъци

Протеинът и фибрите в шамфъстъка помагат за стабилизиране на енергийните нива и ограничаване на апетита, което може да бъде особено полезно по време на обичайната следобедна умора. Шамфъстъкът е богат на различни хранителни вещества и може да подпомогне загубата на тегло, здравето на червата, контрола на кръвната захар и здравето на сърцето.

4. Кашу

Противно на общоприетото схващане, кашуто може да бъде здравословно, когато се консумира в правилното количество и в точното време. „Яжте кашуто с обяд, защото цинкът и желязото подпомагат имунитета и енергийния метаболизъм“, обясни д-р Сети.

5. Пекани

Пеканските ядки са особено полезни за сърцето. Те са добър източник на калций, магнезий и калий, които помагат за понижаване на кръвното налягане. „Яжте пекани с десерт, защото полифенолите понижават LDL холестерола и намаляват оксидативния стрес“, спомена д-р Сети.

6. Кедрови ядки

Според д-р Сети, консумацията на кедрови ядки в средата на сутринта може да потисне апетита и да подпомогне метаболизма на мазнините поради съдържанието на пиноленова киселина.

7. Фъстъци

Печените фъстъци са отлична закуска. Въпреки името си, фъстъците са бобови растения, които могат да подобрят здравето по различни начини. Въпреки че са богати на мазнини и калории, те могат да помогнат за контролиране на теглото, като ви държат сити за по-дълго време. „Яжте фъстъци по всяко време, защото ресвератролът и ниацинът поддържат здравето на сърцето и мозъка“, съветва експертът.

„Ако обаче не искате да мислите за времето, можете просто да се насладите на шепа смесени ядки с обяда си“, заключи д-р Сети.

Чрез стратегическо планиране на консумацията на ядки, можете да оптимизирате специфичните ползи, свързани с всеки вид, като по този начин насърчите по-добри здравословни резултати и подобрите цялостното си благосъстояние.