Най-важните новини за деня: 21 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 септември 2025 г.

Общественият дневен ред

ТЕЖКА КАТАСТРОФА В СОФИЯ - КОЛА СЕ ОБЪРНА ПО ТАВАН, ИМА ЖЕРТВИ

Тежка катастрофа е станала на бул. „Драган Цанков“ в София, в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. Кола се е обърнала по таван. По първоначална информация - имаше най-малко двама души, които са тежко ранени. На мястото пристигат екипи на Спешна помощ, предава Нова ТВ. Малко след това стана ясно, че пострадалите са загинали.

АКЦИЯ "SOS ЧЕРНО МОРЕ" СРЕЩУ ДОБИВА НА ПЕТРОЛ И ГАЗ ОБЕДИНИ БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ: "ЗАЩИТАТА НА ПРИРОДАТА Е БЕЗ ГРАНИЦИ" (ВИДЕО)

Активисти на "Грийнпийс" от България и Румъния разпънаха огромен спасителен пояс на пясъчната граница между двете държави. Заедно те настояха за забрана на нови сондажи за нефт и газ по дъното на Черно море. Събитието се състоя на 21 септември, като в него се включиха близо 50 участници.

Политическата ситуация в България

БОРИСОВ БЕШЕ "УНИЖЕН" ОТ ПЕЕВСКИ: АНАЛИЗАТОРИ ЗА СКАНДАЛА НА СЕДМИЦАТА

Скандалът на седмицата в парламента - при който ПП-ДБ блокираха паркинга на Народното събрание, санкционираният за корупция по "Магнитски" лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски дойде пеша, разкрещя се с обидни думи и обяви, че ще прави държава с главно "Д" - се пренесе и на полето на политолозите и социолозите. Стояна Георгиева от "Медиапул", социологът Добромир Живков и политологът Цветанка Андреева дебатираха в студиото на "120 минути" по bTV в неделя, 21 септември. Андреева не видя особени проблеми в поведението на Пеевски, докато Живков и Георгиева заявиха, че подобен език е недопустим и че политикът контролира процесите у нас.

Снимка: БГНЕС

АСЕН ВАСИЛЕВ: НЕ ПЛАНИРАМЕ НОВ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Не планираме нов вот на недоверие към кабинета "Желязков". Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия. Миналият тази седмица вот беше под мотото "завладяната държава".

БАНЕВИ СРЕЩУ ГЕШЕВ И САРАФОВ: ДОКЪДЕ СТИГНА СЪДЕБНАТА БИТКА

Искът на Николай и Евгения Баневи срещу Иван Гешев в качеството му на главен прокурор и петимата му заместници продължава да не намира своя край. Баневи попаднаха във фокуса на прокуратура по времето на Гешев, който обаче се превърна в първия български главен прокурор в модерната ни история, който беше свален от поста си преди да завърши 7-годишния му мандат.

Войната в Украйна

ОСТАВАЩОТО В ТЕСТЕТО КАРТИ ЗА УКРАЙНА. УКРАИНСКИ ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗЕЛЕНСКИ ЗА ФРОНТА (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ планират да отрежат част от военната помощ, която оказват на Латвия, Литва и Естония – такова предупреждение са отправили служители на Пентагона към дипломати от ЕС в края на август, 2025 година. Един от отправилите предупреждението е бил Дейвид Бейкър – той е казал на европейците, че американският президент Доналд Тръмп иска Европа да се грижи за сигурността си повече сама и американската армия щяла да погледне към други приоритети, например защита на границите на САЩ.

ИСТИНСКАТА ИСТОРИЯ НА ПУТИН: БАЩА МУ БИЛ ПРИНУДЕН ДА СЕ ОЖЕНИ ЗА МАЙКА МУ, СЛЕД КАТО СЛУЧАЙНО Ѝ ИЗБОЛ ОКОТО С ВИЛА

Мария Шеломова, майката на диктатора Владимир Путин, губи око в младостта си, когато бъдещият ѝ съпруг Владимир Путин случайно я удря в лицето с вила. Този епизод от семейния живот на семейство Путин е описан от руските изследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в книгата им "Самият цар. Как Владимир Путин ни излъга всички", публикувана наскоро - през юли 2025 г. Тя съществено се различава от онова, което самият диктатор обича да разказва като официална версия за родителите си.

Снимка: ДСНС-Украйна

ЕС ДАДЕ НА ТРЪМП ДА СЕ РАЗБЕРЕ - НЯМА ДА НИ ИЗНУДВАШ ЗА МИТАТА СРЕЩУ КИТАЙ И ИНДИЯ

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен даде ясно да се разбере, че Европейският съюз няма да въведе автоматично 100% мита върху стоките от Индия и Китай по искане на американския президент Доналд Тръмп. Това е едно от условията на републиканеца спрямо ЕС, за да може Вашингтон да наложи по-сурови санкции на Русия заради войната ѝ в Украйна. Към момента президентът на САЩ не е предприел никакви конкретни действия в тази посока освен допълнителни 25-процентни мита срещу Индия, въпреки че неведнъж каза колко е "разочарован" от диктатора Владимир Путин.

FORBES: САНКЦИИТЕ НЕ СПРЯХА РУСКАТА ИКОНОМИКА - ЗАЩО?

Компаниите и страните се опитаха да избегнат да се окажат в немилост пред Вашингтон. Въпреки безпрецедентните мерки срещу Русия, стотици милиарди долари продължават да се движат в трансграничната търговия.

Войната в Израел и признаването на Палестина

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КАНАДА И АВСТРАЛИЯ ПРИЗНАХА ПАЛЕСТИНА, ОЩЕ СТРАНИ ЩЕ ГИ ПОСЛЕДВАТ ДО ЧАСОВЕ (ВИДЕО)

Обединеното кралство призна официално Палестина за независима държава. По-рано Канада стана първата страна от Г-7, която предприе тази стъпка, а веднага след нея последва Австралия. Очаква се общо десет държави да го сторят през следващите часове - по време на конференцията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, провеждащо се от 23 до 29 септември, съобщи AFP. Освен трите горепосочени държави в списъка влизат още Андора, Белгия, Люксембург, Португалия, Малта, Франция и Сан Марино.

Какво ще е времето утре?

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 СЕПТЕМВРИ (ПОНЕДЕЛНИК)

Атмосферното налягане още ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно, а през деня - слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°С, а максималните - между 26° и 31°С. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°С.