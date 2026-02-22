Диетолозите твърдят: Това е най-добрият източник на протеини за мускулен растеж

Протеинът е нещо повече от просто модна дума в света на храненето; това е ежедневна жизненоважна съставка, без която тялото ви не може да живее. Съставен от малки градивни елементи, наречени аминокиселини (представете си ги като парчета Лего), протеинът формира основата за поддържане на функционирането на тялото ви.

Храни, които понижават холестерола

Не само количеството протеин, което консумираме, е от значение, когато става въпрос за изграждане на мускули, но и качеството и хранителните вещества, които идват с него. Ето защо спортните диетолози открояват една храна пред често срещаните избори като пилешкия стек.

Всъщност, именно сьомгата все по-често се препоръчва като най-добрият протеин за изграждане на мускулна маса. Експертите подчертават, че комбинацията от протеини и допълнителни хранителни вещества е от ключово значение, пише Eating Well.

Още: Този високопротеинов боб е по-добър от нахута – ето защо трябва да го имате

„Сьомгата е топ протеин за изграждане на мускули, защото осигурява висококачествен протеин с мощни хранителни вещества, които насърчават възстановяването и растежа“, каза спортният диетолог Ейми Гудсън.

Тази риба съдържа всичките девет незаменими аминокиселини, необходими за растеж и възстановяване, а порция от 100 грама осигурява около 22 грама протеин. Левцинът, аминокиселина, необходима за мускулния синтез, се откроява особено.

Яси Ансари обяснява, че левцинът „действа като превключвател, който стартира и активира процеса на изграждане на мускули“.

В допълнение към протеините, сьомгата е богата на дълговерижни омега-3 мастни киселини EPA и DHA, които спомагат за възстановяването след тренировка.

Още: Как влияят протеиновите диети на тялото

„Противовъзпалителните ефекти на омега-3 мазнините може би са причината, поради която е доказано, че намаляват мускулната болка след тренировка“, каза Гудсън, добавяйки, че те поддържат здравето на мускулните клетъчни мембрани.

Сьомгата е и един от малкото естествени източници на витамин D, хранително вещество, което е свързано с мускулната сила и поддържане. Ниските нива на витамин D, от друга страна, са свързани със загуба на мускулна маса.

Въпреки че сьомгата е мощен съюзник в изграждането на мускули, експертите казват, че холистичният подход е важен. Ансари съветва да се уверите, че приемате достатъчно калории, въглехидрати и мазнини, заедно с редовни силови тренировки.

Още: 5 зимни зеленчука, които съдържат протеини колкото половин пържола

Гудсън препоръчва разпределяне на приема на протеини през целия ден, като се стремите към около 20 до 30 грама на всеки три до четири часа, и също така подчертава значението на хидратацията. Достатъчният сън, между седем и девет часа, също е ключов за възстановяването и растежа на мускулите.