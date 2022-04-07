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Петър Дънов: За щастливи любовни взаимоотношения следвайте тези 10 съвета

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Петър Дънов: За щастливи любовни взаимоотношения следвайте тези 10 съвета
Снимка: iStock

Любовта е и ще продължи да бъде едно от най-сложните неща в света. Онези, които успяват да балансират любовните си отношения са щастливци, а останалите имат доста трески за дялане. Петър Дънов е тук, за да ни напомни, които 10 неща трябва да спазваме за щастливи любовни взаимоотношения:

1. Да обичаш тези, които те обичат, това всеки може. То е човешко. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към теб, то е божествено.

2. Да обичаш човека, това значи, никога да не прекъсваш чувствата си към него. Едно чувство е силно, докато е цяло.

 

Кои са останалите? ВИЖТЕ ТУК!

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