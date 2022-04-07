Петър Дънов: За щастливи любовни взаимоотношения следвайте тези 10 съвета
1. Да обичаш тези, които те обичат, това всеки може. То е човешко. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към теб, то е божествено.
2. Да обичаш човека, това значи, никога да не прекъсваш чувствата си към него. Едно чувство е силно, докато е цяло.
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Редактор:
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Етикети: Петър Дънов любов