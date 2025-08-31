Войната в Украйна:

Само 1 минута на ден – два лесни начина Вселената да сбъдне желанията ви!

31 август 2025, 19:35 часа 0 коментара
Само 1 минута на ден – два лесни начина Вселената да сбъдне желанията ви!

Съдържание:

Има един мощен „инструмент“ за привличане на изобилие, който е доста подценяван – но неговите благословии са наистина безценни! Този „инструмент“ може да донесе много повече изобилие и щастие във вашия дом, когато се използва ежедневно.

Хранене на птици.

Бихте ли се сетили някога за нещо подобно? Но въпреки това е много мощно. Не е голяма мъдрост, че каквото и да изпращате във вселената, вселената ви го връща. В древните писания Васту често се препоръчва да храните птици, защото по този начин споделяте изобилие с вселената. Можете да храните и други животни, но птиците са специални, защото летят и по този начин привличат изобилие от много части на света в живота и дома ви.

Вероятно се чудите дали наистина работи? О, да! Може да не вярвате, но откакто започнахме да храним птиците всеки ден, все повече благословии – и повече богатство – естествено идват в живота ни. Освен това: не е ли хубаво да гледаме птиците и да ги чуваме да чуруликат през прозореца?

Ако решите да предприемете тази стъпка, бъдете сигурни, че ще получите най-добрите резултати от добронамереното си действие и имайте предвид тези две правила:

1. Хранене на птиците с храната, която е най-полезна за тях

Никога не хранете птиците с хляб или остатъци от храната ви! Това може да бъде много опасно за тях и може да причини заболяване или смърт за много птици. Най-добре е да ги храните със сурови семена и зърнени храни.

Оризът е особено полезен, тъй като се свързва с богинята Лакшми, която представлява богатството . Освен това, оризът е много вкусен и питателен - както за малки, така и за големи птици.

2. Можете да храните птици навсякъде 

Но ако искате най-добри резултати, хранете ги на север, североизток или изток .

Тези указания увеличават изобилието, богатството и са много полезни за здравето.

Изпратете позитивните си мисли към Вселената

Какво да правите, когато не можете да нахраните птиците? Винаги има нещо, което можете да направите. В крайна сметка, най-важни са вашите намерения. Това, което изпращате във Вселената, Вселената ви връща .

Например, ако прекарвате 1 минута на ден, изпращайки позитивни мисли към Вселената, мислите ли, че Вселената няма да ви отвърне със същото?

„1 минута позитивни мисли“ е изключителна инициатива на нашия духовен учител, Шри Свами Вишвананда, която препоръчваме на всички.

Принципът е прост: всеки ден, в рамките на вашите 24 часа, намерете само една минута, в която да изпратите позитивни мисли, любов, уважение и благодарност към света.

Може би си мислите, че 1 минута не е нищо особено – но не забравяйте ефекта на пеперудата! Хиляди хора по цялата планета вече са се присъединили към тази инициатива. Хиляди хора по света посвещават по 1 минута на ден на планетата Земя. Ще се изненадате колко голяма разлика може да направи това в живота ви. Опитайте

„Така че, по една минута на ден, например в 21:00 часа, когато приключите с работа, можете да седнете в тишина. Не практикувайте повече от една минута, само една минута, тя е много ценна. Всъщност всички минути са ценни. Но това, което прави тази минута особено ценна, е вашето намерение за Любов и Благодарност. Изпратете я на Майката Земя, на света, на тази вселена.“

 

