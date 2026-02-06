Само през февруари: Вземете 2 чифта очила KWIAT на цената на 1

Февруари е месецът, в който малките жестове имат голямо значение. Изненадайте половинката си, дете, родител или близък приятел с качествени очила, които ще им напомнят за вашата грижа. А защо не и да се поглезите самите вие? За тази цел българската марка за очила KWIAT е приготвила специална промоция - купувате два чифта очила, но плащате само единия! Комбинирайте стил и практичност, споделете усмивки и направете месеца на любовта още по-специален.

Повече за супер офертата от KWIAT

От промоцията можете да се възползвате в периода 6 - 16 февруари 2026. Избирате си два чифта очила - плащате по-скъпия модел и получавате по-евтиния като подарък.

Онлайн пазаруването е бързо и удобно, а подробните описания и снимки на продуктите улесняват избора ви. Така можете спокойно да разгледате всички предложения от уюта на дома си и да подберете идеалните модели за себе си и за любим човек. Промоцията е отлична възможност да обновите визията си или да направите практичен и стилен подарък без излишно натоварване на бюджета.

Можете да изберете от голямото разнообразие на kwiat.bg.

Защо да изберете KWIAT

Независимо дали търсите класически модели, модерни рамки или цветни детски очила, в колекциите на KWIAT ще откриете решение за всеки вкус и възраст. Марката залага на внимателно подбрани материали, прецизна изработка и актуален дизайн, което превръща всеки чифт очила не просто в аксесоар, а в част от личния ви стил. С очилата KWIAT ще се чувствате едновременно модерно и комфортно.

Подарете нови диоптрични или слънчеви очила на себе си и на любим човек, като се възползвате от невероятната промоция на KWIAT през февруари.

Промоцията е валидна до 16 февруари 2026 САМО в сайта kwiat.bg.