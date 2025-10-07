Смяната на времето наближава – 6 хитри начина да я преживеете без умора

Смяната на часовото време е онзи момент в годината, който винаги ни заварва леко неподготвени. Едни го приемат спокойно, други усещат как ритъмът им се разклаща дори за няколко дни. Тялото ни е свикнало на определен режим, а дори малката промяна от един час може да повлияе на съня, енергията и настроението.

В неделя, 26 октомври 2025 г., ще преминем към зимно часово време. Промяната на времето ще се извърши през нощта в събота срещу неделя: в 4:00 ч. сутринта ще върнем стрелките с един час назад до 3:00 ч. сутринта.

6 съвета за справяне с преминаването към зимно часово време

Още: Пропуски в паметта? Тези трикове ще я изострят като бръснач

Подгответе се предварително за промяната на времето

За да се адаптирате възможно най-добре към промяната на зимното часово време, първото нещо, което трябва да направите, е да изпреварите нещата, за да подготвите тялото си за това преобразяване.

Например, можете да промените часа на всичките си устройства (часовници, електроника и др.) предния ден, за да ги настроите на новото време. В същото време можете да планирате да си лягате и да се събуждате четвърт час по-късно.

Лягайте си 1 час по-късно предната вечер

Още: Ако си търсите партньор, изберете десничар – ето 6 основателни причини

За да се гарантира, че промяната на времето има възможно най-малко въздействие върху съня, препоръчително е да се въздържате от промяната предната вечер и да не си лягате твърде рано. В този смисъл се препоръчва да си лягате 1 час по-късно предната вечер.

По този начин ще се събуждате в нормално време, като същевременно ще спите същия брой часове както обикновено.

Почивайте в неделя

Смяната на часовото време не само нарушава вътрешния ви часовник, но е и изморителна. Ето защо е най-добре да си починете през първия ден (неделя). Избягвайте да планирате напрегнати дейности и не се колебайте да си подремнете за кратко, ако почувствате нужда.

Още: Лукс за по-малко пари: 2 шикозни дестинации, които да посетите през есента

Моля, обърнете внимание, че за да бъде ефективна и да не повлияе на ритъма ви на сън, дремките не трябва да надвишават 20 минути!

Излезте на чист въздух

За да нулирате биологичния си часовник, няма нищо по-хубаво от това да излезете навън на чист въздух и да видите дневна светлина. Всъщност светлината е основният фактор, който може да помогне за регулирането на вътрешния ви часовник. Тя помага за регулиране на секрецията на хормоните на съня и бодърстването.

Освен това, ходенето и физическата активност спомагат за подобряване на дълбокия сън и следователно за по-добро справяне с промяната на времето.

Още: Забравете скъпите бои: Тази съставка прикрива сивата коса за минути

Опитайте светлинна терапия

Както бе споменато по-горе, светлината играе жизненоважна роля в регулирането на биологичния часовник. Така че, ако не можете да излезете навън и да се насладите на дневна светлина, винаги можете да опитате светлинна терапия!

Хранете се здравословно през първите няколко дни

Промяната на часовото време също нарушава хранителните ни навици. Вече не се храним по едно и също време, което забавя храносмилателния процес. За да избегнете проблеми с храносмилането, е препоръчително да дадете приоритет на здравословното хранене през първите няколко дни след преминаването към зимно часово време.

Още: Този лесен трик връща блясъка на златните бижута за минути

За да направите това, избягвайте консумацията на алкохол, мазни храни и приготвянето на големи порции.

Мнението на лекарите

Промените във времето влияят на вътрешния биологичен часовник. Това изисква тялото да се адаптира към тази часова разлика, която ние доброволно му налагаме. Тази промяна в ритъма на тялото ни варира от човек на човек. Тя може да продължи от няколко дни до няколко седмици.

Малък допълнителен съвет (но е валиден и през цялата година!): избягвайте стимуланти като алкохол и кофеин вечер преди лягане, както и екрани поне 2 часа преди лягане и си лягайте в среда, благоприятна за сън (температура 18°C, плътни завеси, тишина...).