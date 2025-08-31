Стихотворение на деня, 1 септември, от Димчо Дебелянов

"Аз ще го запазя - първото писмо"Аз ще го запазя - първото писмо,що за тебе писах - китка от лъчи,преди ощ сърце ми есен да смрази!Аз ще го запазя - всеки ден и часще го препрочитам с горестни сълзи. Аз ще ги напиша - първите слова,що ми ти продума, с огнено перовръз сърцето страдно - пуст безмълвен храм -и в живота мрачен - непрогледна нощ -само те щат дивно да сияят там. Аз ще я погреба - първата мечта,зарад теб родена в мълчалива нощ!Аз ще я погреба в сладка самотавъв незнайно кътче и връз нейни гробще посея тъжни есенни цветя!...Димчо Дебелянов

"Аз ще го запазя - първото писмо"

Аз ще го запазя - първото писмо,

що за тебе писах - китка от лъчи,

преди ощ сърце ми есен да смрази!

Аз ще го запазя - всеки ден и час

ще го препрочитам с горестни сълзи.

Аз ще ги напиша - първите слова,

що ми ти продума, с огнено перо

връз сърцето страдно - пуст безмълвен храм -

и в живота мрачен - непрогледна нощ -

само те щат дивно да сияят там.

Аз ще я погреба - първата мечта,

зарад теб родена в мълчалива нощ!

Аз ще я погреба в сладка самота

във незнайно кътче и връз нейни гроб

ще посея тъжни есенни цветя!...

Димчо Дебелянов