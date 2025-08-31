Войната в Украйна:

Стихотворение на деня, 1 септември, от Димчо Дебелянов

31 август 2025, 19:18 часа 0 коментара
Стихотворение на деня, 1 септември, от Димчо Дебелянов

Съдържание:

"Аз ще го запазя - първото писмо"

Аз ще го запазя - първото писмо,

що за тебе писах - китка от лъчи,

преди ощ сърце ми есен да смрази!

Аз ще го запазя - всеки ден и час

ще го препрочитам с горестни сълзи.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

 

Аз ще ги напиша - първите слова,

що ми ти продума, с огнено перо

връз сърцето страдно - пуст безмълвен храм -

и в живота мрачен - непрогледна нощ -

само те щат дивно да сияят там.

 

Аз ще я погреба - първата мечта,

зарад теб родена в мълчалива нощ!

Аз ще я погреба в сладка самота

във незнайно кътче и връз нейни гроб

ще посея тъжни есенни цветя!...

Димчо Дебелянов

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
Димчо Дебелянов Поезия стихотворение
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес