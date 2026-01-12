Странни правоъгълници на дъното на Тихия океан - какво означават

Прави линии и точни правоъгълници на дъното на Тихия океан близо до Коста Рика предизвикаха вълна от спекулации в социалните мрежи. Откритието изглежда мистериозно, но има просто обяснение.

Гигантски правоъгълници на океанското дъно

Потребители на Google Maps са забелязали големи правоъгълни форми на дъното на Тихия океан край бреговете на Коста Рика, наподобяващи тунели или подводни структури. Откритието предизвика оживена дискусия, като авторът на публикацията в социалните мрежи предполага, че геометричните форми може да са създадени от човека. Това съобщи изданието Focus.

Но експертите бързо обясниха произхода на тези „структури“. Всъщност правоъгълниците, видими на картите, са артефакти, които възникват по време на събирането на данни за дълбочината на океана. Голяма част от морското дъно все още няма високопрецизно картографиране: само няколко области са изследвани с помощта на сонар, а не със сателитни изображения.

Поради това фрагментите, изследвани от многолъчеви ехолоти, изглеждат различно на картата – те образуват гладки, ясни ивици, докато теглените сонари се движат по прави траектории. В този случай данните вероятно са събрани през 2010 г. от изследователския кораб „Мелвил“.

Учените добавят, че базата данни за картографиране на океанското дъно наскоро се е разширила с още 5,4 милиона квадратни километра – площ, приблизително два пъти по-голяма от тази на Аржентина. Общо приблизително 24,9% от световното морско дъно вече е картографирано.

Подобни изследвания разкриват сложната топография на подводния свят – от планини и долини до обширни равнини. Данните от батиметричните карти са ключови за изучаване на развитието на океана, теченията, морската археология и екосистемите, особено дълбоководните коралови рифове.

